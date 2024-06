MotoGP | GP Mugello 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:27 Caduta di M.Marquez, rider OK!

11:25 Bagnaia abbassa il tempo e si avvicina a Martin, 43 millesimi a separarli

11:24 In pista solo Bagnaia e R.Fernandez

11:21 Bastianini in quinta posizione, riparte subito Bagnaia approfittando della pista libera

11:16 Martin primo in 1:44.504 nuovo record della pista, secondo Bagnaia davanti a Vinales. Quarto M.Marquez, seguito da: Morbidelli, R.Fernandez, Acosta, A.Marquez, Rins e A.Espargarò

11:13 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:07 BANDIERA A SCACCHI! In Q2 Morbidelli e R.Fernandez. TOP 14: Morbidelli, R.Fernandez, Binder, Di Giannantonio, Quartararo, Bezzecchi, Mir, Zarco, Miller, A.Fernandez, P.Espargarò, Savadori, Nakagami e Marini

11:04 Morbidelli fa il record della pista. Caduta di P.Espargarò e questo penalizza Di Giannantonio che prende la bandiera gialla

11:03 Binder sale in seconda posizione, Morbidelli primo in 1:44.726

11:02 Primo tempo per R.Fernandez in 1:44.868

11:01 Al momento in Q2 passerebbero Morbidelli e Di Giannantonio

10:57 TOP 14: Morbidelli, Di Giannantonio, R.Fernandez, Quartararo, Bezzecchi, P.Espargarò, Miller, Zarco, Nakagami, A.Fernandez, Mir, Binder, Marini e Savadori

10:56 Morbidelli al comando in 1:45.465. R.Fernandez sale terzo

10:55 TOP 10: Di Giannantonio, Morbidelli, Bezzecchi, R.Fernandez, Quartararo, Nakagami, Mir, Marini, Savadori e Miller

10:54 Quartararo in terza posizione. Di Giannantonio primo in 1:45.494

10:53 Morbidelli primo in 1:45.722, secondo Bezzecchi davanti a Nakagami

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 Terminate le FP2 con il miglior tempo di Bagnaia in 1:45.608 davanti a M.Marquez e Morbidelli

GP Italia MotoGP 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Mugello per la diretta delle qualifiche del Gran Premio d’Italia.

Ieri nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Pecco Bagnaia, davanti ad Alex Rins e Pedro Acosta. Quarto tempo per Miguel Oliveira, davanti a Marc Marquez, Enea Bastianini, Jorge Martin ed Alex Marquez. A chiudere la TOP 10 dei classificati per il Q2, le Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargarò. Costretti a passare per il Q1 tra gli altri: Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e le KTM Factory di Brad Binder e Jack Miller.

Tuttavia, a causa di un impeding ai danni di Alex Marquez, domani Pecco Bagnaia dovrà scontare tre posizioni in griglia di partenza.

Pecco Bagnaia è stato il più veloce del Day 1 al Mugello

DIRETTA QUALIFICHE GP ITALIA PARTIRE DALLE 10:40