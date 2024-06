MotoGP | GP Mugello 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:36 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio del Mugello. Buona serata!

Miglior risultato stagionale per Franco Morbidelli!

GIRO 11 – ULTIMO GIRO! Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del Gran Premio del Mugello! Secondo Marc Marquez davanti a Pedro Acosta! Quarto Morbidelli, a seguire: Vinales, Binder, Di Giannantonio, A.Marquez, A.Espargarò e R.Fernandez. Undicesimo Bezzecchi, a seguire: Miller, Rins, P.Espargarò, Zarco, Nakagami, A.Fernandez, Savadori e Marini

GIRO 10 – Sale a 1 secondo il distacco tra Bagnaia e M.Marquez

GIRO 9 – 8 decimi tra Bagnaia e M.Marquez. TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Acosta, Morbidelli, Vinales, Binder, Di Giannantonio, A.Marquez, A.Espargarò e R.Fernandez

GIRO 8 – Caduta di Martin, rider OK!

GIRO 7 – 5 GIRI AL TERMINE TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Martin, Acosta, Morbidelli, Binder, Vinales, Di Giannantonio, A.Marquez e A.Espargarò. Undicesimo R.Fernandez, a seguire: Bezzecchi, Miller, Rins, P.Espargarò, Zarco, Nakagami, A.Fernandez, Savadori e Marini

GIRO 6 – M.Marquez sorpassa Martin e sale secondo. Ritiro per Mir. Non saranno presi provvedimenti per gli incidenti riportati prima

GIRO 5 – M.Marquez tenta il sorpasso su Martin. Bagnaia ha un vantaggio di otto decimi

GIRO 4 – Morbidelli sorpassa Binder e sale quinto

GIRO 3 – Bastianini tenta il sorpasso su Martin che risponde, tocca Bastianini e lo fa cadere, rider OK! Acosta sorpassa Binder e sale quarto. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Acosta, Binder, Morbidelli, Vinales, Di Giannantonio, A.Espargarò e A.Marquez. Undicesimo R.Fernandez, a seguire: Bezzecchi, Miller, Rins, P.Espargarò, Zarco, Nakagami, Savadori, A.Fernandez e Marini

GIRO 2 – Acosta sorpassa Vinales e sale sesto, M.Marquez sorpassa Binder e sale quarto. Incidente tra Oliveira e Quartararo, piloti OK!

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Bagnaia, secondo Bastianini davanti a Martin! Quarto Binder che ha fatto una super partenza davanti a M.Marquez, Vinales, Acosta, Morbidelli, A.Espargarò e Di Giannantonio

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza!

15:00 Parte il giro di formazione!

14:52 A supportare i suoi piloti nel team VR46, il nove volte campione del mondo…Valentino Rossi!

GP Italia – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma al Mugello. A partire dalle 14:50 commenteremo la gara con giri e punteggi ridotti.

Davanti a tutti, scatterà Jorge Martin seguito da Pecco Bagnaia e Maverick Vinales.

POLE POSITION PER JORGE MARTIN AL GP D’ITALIA MUGELLO

DIRETTA SPRINT RACE GP ITALIA MUGELLOA PARTIRE DALLE 15:00