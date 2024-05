MotoGP | GP Barcellona 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

14:55 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra una settimana per il Gran Premio del Mugello. Buona serata!

14:54 Rimontare dalla quattordicesima alla terza posizione, come festeggiare nel modo giusto:

45 places recovered in the last 2 #TissotSprints and races 🤯

@marcmarquez93 is DANCING with joy after that one 🕺#CatalanGP🏁 pic.twitter.com/vaQpSAyry3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 26, 2024

14:53 Martin ancora al comando con 135 punti in classifica:

Guaranteed podium when @88jorgemartin finishes 🥈 He didn't win but still a good day in the Championship for Martinator 😎#CatalanGP🏁 pic.twitter.com/BVGEZ7P0Yh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 26, 2024

GIRO 24 – ULTIMO GIRO! Espargarò non molla e ci prova ad attaccare M.Marquez. Di Giannantonio sorpassa R.Fernandez e sale quinto. Pecco Bagnaia vince il Gran Premio di Barcellona! Sul podio Jorge Martin e Marc Marquez! Quarto Espargarò, davanti a Di Giannantonio, R.Fernandez, A.Marquez, Binder, Quartararo e Oliveira chiude la TOP 10. Undicesimo Bezzecchi, a seguire: Vinales, Acosta, Nakagami, Mir, Zarco, Marini, Bastianini (ha ricevuto 32 secondi di penalità), Bradl e Rins a chiudere la classifica

What a difference a day can make! 🔄@PeccoBagnaia puts his Barcelona demons to sleep 👊#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/LWThg1iUpI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 26, 2024

GIRO 23 – Di Giannantonio sorpassa A.Marquez e sale sesto. Bagnaia ha un vantaggio di 1.2 su Martin. Ride through penalty per Bastianini per non aver rispettato i long lap penalty

GIRO 22 – TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Espargarò, R.Fernandez, A.Marquez, Di Giannantonio, Binder, Bastianini e Oliveira. Undicesimo Bezzecchi, a seguire: Quartararo, Vinales, Acosta, Nakagami, Mir, Zarco, Marini, Rins e Bradl

GIRO 21 – M.Marquez sorpassa Espargarò e sale terzo

GIRO 20 – 5 GIRI AL TERMINE! Sette decimi di vantaggio per Bagnaia su Martin

GIRO 19 – Bagnaia ha preso Martin, meno di due decimi. Bagnaia sorpassa Martin e passa al comando! Acosta sta recuperando ed è 15esimo

GIRO 18 – M.Marquez sorpassa R.Fernandez e sale quarto. Caduta di Morbidelli alla curva 10, rider OK!

GIRO 17 – Si riduce a mezzo secondo il vantaggio di Martin. Doppio long lap penalty per Bastianini per non aver fatto il long lap penalty. M.Marquez ha raggiunto R.Fernandez

GIRO 16 – Sette decimi il vantaggio di Martin su Bagnaia

GIRO 15 – TOP 10: Martin, Bagnaia, A.Espargarò, R.Fernandez, M.Marquez, Morbidelli, Binder, A.Marquez, Bastianini e Di Giannantonio. Undicesimo: Oliveira, a seguire: Vinales, Quartararo, Bezzecchi, Rins, Nakagami, Mir, Zarco, Marini, Acosta che ha ripreso la gara e Bradl

GIRO 14 – Long lap penalty per Bastianini per un taglio alla curva 2

GIRO 12 – M.Marquez sorpassa Morbidelli e poco dopo sorpassa Binder, portandosi in quinta posizione

GIRO 11 – Sono tre i decimi che separano Martin e Acosta, Espargarò sorpassa Binder e sale quarto e anche R.Fernandez sorpassa Binder che ormai è nel mirino di Morbidelli e M.Marquez. Caduta di Acosta, rider OK!

GIRO 9 – Bagnaia a 1.2 da Acosta. Espargarò ha raggiunto Binder

GIRO 8 – Espargarò sorpassa R.Fernandez e sale quinto. Meno di quattro decimi tra Martin e Acosta

GIRO 7 – TOP 10: Martin, Acosta, Bagnaia, Binder, R.Fernandez, Espargarò, Morbidelli, M.Marquez, A.Marquez e Bastianini. Undicesimo Di Giannantonio, a seguire: Oliveira, Quartararo, Vinales, Bezzecchi, Rins, Nakagami, Marini, Mir, Zarco e Bradl

GIRO 6 – Martin ha quasi tre decimi di vantaggio su Bagnaia. Acosta sorpassa Bagnaia e sale secondo. Caduta di A.Fernandez, rider OK

GIRO 5 – Giro record per Bagnaia. R.Fernandez sorpassa Espargarò e sale quinto. Martin sorpassa Bagnaia e passa al comando della gara

GIRO 4 – Martin sorpassa Acosta e sale secondo

GIRO 3 – Caduta di Miller, rider OK! Acosta ci prova ma va largo e Bagnaia riprende la posizione. M.Marquez è ottavo

GIRO 2 – Bagnaia e Acosta divisi solo da 1 decimo, i due danno mezzo secondo a Martin che è terzo. TOP 10: Bagnaia, Acosta, Martin, Binder, A.Espargarò, R.Fernandez, Miller, Bastianini, Morbidelli e M.Marquez. Undicesimo A.Marquez, seguito da: Di Giannantonio, Oliveira, Quartararo, Bezzecchi, A.Fernandez, Nakagami, Vinales, Rins, Marini, Mir, Bradl e Zarco

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Bagnaia che si mette al comando inseguito da Acosta e Binder. TOP 10: Bagnaia, Acosta, Binder, Martin, Espargarò, Miller, R.Fernandez, Bastianini, Morbidelli e M.Marquez. Poco dopo Martin sorpassa Binder e sale terzo

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:00 Parte il giro di formazione!

13:58 Gomma morbida per i fratelli Marquez e Pedro Acosta

GP di Catalunya – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024.

A partire dalle 13:45 inizieremo il commento della gara che vedrà scattare davanti a tutti Aleix Espargarò, che avrà accanto a se in prima fila Pecco Bagnaia e Raul Fernandez.

Brad Binder aprirà la seconda fila dove troviamo anche il rookie Pedro Acosta e l’ottimo Fabio di Giannantonio. Terza fila per Jorge Martin, Alex Rins e Jack Miller. Franco Morbidelli aprirà la quarta fila dove sono presenti anche Enea Bastianini e Maverick Vinales.

Sono chiamati ad una gara in rimonta i fratelli Alex e Marc Marquez, con quest’ultimo ieri secondo nella gara Sprint dopo una grande gara.

GP CATALUNYA 2024: DIRETTA GARA A PARTIRE DALLE 14:00

Ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Aleix Espargarò davati a Marc Marquez e Pedro Acosta.

