MotoGP | GP Barcellona 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:32 Martin al comando della classifica con 37 punti di vantaggio su M.Marquez

GIRO 12 – M.Marquez sorpassa Acosta e sale terzo. Caduta di Bagnaia, rider OK! Espargarò leader! Aleix Espargarò vince la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona! Secondo posto per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta. Quarto Martin, davanti a Bastianini, Di Giannantonio, Miller, Vinales, Bezzecchi e Quartararo. Undicesimo Morbidelli, davanti a Rins, Nakagami, A.Marquez, Mir, Marini, A.Fernandez e Bradl

GIRO 10 – Caduto Oliveira, rider OK! TOP 10: Bagnaia, Espargarò, Acosta, M.Marquez, Martin, Bastianini, Di Giannantonio, Miller, Vinales e Quartararo

GIRO 9 – Bagnaia ha sei decimi di vantaggio. M.Marquez ha perso un’ala in un contatto alla partenza

GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE! Caduta di Zarco, rider OK!

GIRO 7 – Espargarò sorpassa Acosta e sale secondo. TOP 10: Bagnaia, Espargarò, Acosta, M.Marquez, Martin, Bastianini, Oliveira, Di Giannantonio, Miller e Vinales

GIRO 6 – Binder sorpassa Acosta ed è il nuovo leader. Bagnaia a tre decimi da Acosta. Acosta va largo e Bagnaia ne approfitta per portarsi secondo ma in rettilineo Acosta lo sorpassa nuovamente. M.Marquez sorpassa Martin ed è quinto. Bagnaia sorpassa Acosta. Caduta di Binder, rider OK! Bagnaia al comando

GIRO 5 – Giro veloce di R.Fernandez. Long lap penalty a Morbidelli per manovra irresponsabile. Caduta di R.Fernandez, rider OK! Acosta torna al comando

GIRO 4 – Acosta sorpassa Binder e sale secondo. Errore di A.Marquez che scivola 21esimo. TOP 10: R.Fernandez, Acosta, Binder, Bagnaia, A.Espargarò, Martin, M.Marquez, Bastianini, Oliveira e Miller. Undicesimo Di Giannantonio, a seguire: Vinales, Morbidelli, Quartararo, Bezzecchi, Rins, Nakagami, Zarco e Mir

GIRO 3 – Acosta sorpassa nuovamente Bagnaia e si porta al comando della Sprint. R.Fernandez sorpassa Bagnaia e anche Binder sorpassa Pecco che si ritrova quarto. R.Fernandez sorpassa Acosta che va largo e Binder entra prepotentemente portandosi secondo. M.Marquez ha sorpassato Bastianini ed è settimo

GIRO 2 – Acosta sorpassa Bagnaia. Undicesimo Vinales, davanti a Rins, Di Giannantonio, Quartararo, Morbidelli, Bezzecchi, Zarco, Nakagami, Mir, Bradl, Marini e A.Fernandez. Bagnaia ritorna al comando della Sprint

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di Bagnaia al comando, seguito da Acosta e Binder. Ma poco dopo R.Fernandez lo sorpassa e si mette terzo. M.Marquez è ottavo. TOP 10: Bagnaia, Acosta, R.Fernandez, Binder, Espargarò, Martin, Bastianini, M.Marquez, Miller e Oliveira

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza!

15:00 Parte il giro di formazione!

14:58 Tutti con media all’anteriore e soft al posteriore

GP di Catalunya – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024 in programma al Montmelò di Barcellona. A partire dalle 14:50 commenteremo la gara con giri e punteggi ridotti.

Davanti a tutti, scatterà Aleix Espargarò, al suo fianco Pecco Bagnaia e Raul Fernadez. Seconda fila per Binder, Acosta e Di Giannantonio.

Terza fila per Martin, Rins e Miller. Franco Morbidelli ed Enea Bastianini scatteranno dalla quarta fila, mentre i fratelli Alex e Marc Marquez che non avevano passato la Q1 scatteranno dalla quinta fila.

POLE POSITION PER ALEIX ESPARGARO’ AL GP DI CATALUNYA BARCELLOBA

