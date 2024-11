MotoGP | GP Malesia 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

04:28 Bagnaia in pole provvisoria con 1:56.337

04:27 Si lanciano Bagnaia e Martin

04:24 Ultimi 5 minuti a disposizione!

04:20 Martin si migliora in 1:56.553. TOP 10: Martin, Bagnaia, Bastianini, M.Marquez, Morbidelli, Quartararo, Vinales, Rins, Miller e A.Marquez. Undicesimo Zarco davanti a Binder

04:19 Bagnaia primo con 1:57.191 davanti a M.Marquez, Martin al comando in 1:56.996, terzo Bastianini

04:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

04:07 TOP 10: Zarco, Binder, Acosta, Bezzecchi, R.Fernandez, A.Espargarò, Iannone, Nakagami, Marini e Mir. Undicesimo A.Fernandez davanti a Savadori

04:06 BANDIERA A SCACCHI! Acosta in seconda posizione e poco dopo è Zarco a mettersi davanti! 1:57.635

04:05 Binder al comando in 1:57.800

04:04 Iannone sta sfruttando la scia di Bezzecchi. Bezzecchi si migliora con 1:57.689, Iannone perde nell’ultimo settore ed è quinto. Caduta di A.Fernandez

04:01 Si ritorna in pista con gomme nuove, Espargarò torna ai box. Si è rotta la pompa della benzina

03:57 Bezzecchi primo in 1:57.974 davanti ad Acosta. TOP 10: Bezzecchi, Acosta, Binder, A.Espargarò, Zarco, Nakagami, R.Fernandez, Iannone, Marini e Mir. Undicesimo A.Fernandez, davanti a Savadori

03:55 Binder al comando in 1:58.063, secondo A.Espargarò

03:52 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

Diretta Qualifiche GP Malesia – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sepang dove, a partire dalle 03:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Malesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Pecco Bagnaia che aveva preceduto Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1: Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3) 11esimo, Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team, scivolato senza conseguenze, ndr), 12esimo, Johann Zarco (miglior pilota Honda, ndr) 13esimo, Brad Binder (KTM, scivolato senza conseguenze, ndr) 14esimo, Takaaki Nakagami (Honda LCR) 15esimo, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 16esimo, Aleix Espargarò (Aprilia, scivolato due volte senza conseguenze, ndr) 17esimo, Luca Marini (Repsol Honda) 18esimo, Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3) 19esimo, Joan Mir (Repsol Honda) 20esimo, Andrea Iannone (Ducati VR46 Racing Team, in sella alla Desmosedici lasciata libera da Fabio di Giannantonio, già operato alla spalla sinistra, ndr) 21esimo e Lorenzo Savadori (sostituisce ancora l’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia Trackhouse, ndr) 22esimo.

Pecco Bagnaia il più veloce delle pre-qualifiche del GP della Malesia

Le foto più belle del Day 1 della MotoGP in Malesia, le trovate sulla nostra gallery!

03:44 Moto di Bagnaia spenta, potrebbe essere mancanza di carburante

03:42 Caduta di Acosta, rider OK!

03:38 Martin sale in seconda posizione

03:36 Rins sale sesto, Acosta secondo. Undicesimo A.Marquez, a seguire: M.Marquez, Nakagami, A.Fernandez, R.Fernandez, Zarco, Binder, Mir, Marini, A.Espargarò, e Savadori

03:34 Vinales in seconda posizione. TOP 10: Bagnaia, Vinales, Quartararo, Miller, Acosta, Bastianini, Morbidelli, Martin, Bezzecchi e A.Marquez

03:30 FP2 in corso con Bagnaia davanti a tutti