MotoGP | GP Malesia 2024: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

08:36 Martin Campione se:

-Vince e Bagnaia fa terzo o peggio

-Secondo e Bagnaia quinto o peggio

-Terzo e Bagnaia nono o peggio

-Quarto e Bagnaia dodicesimo o peggio

-Quinto e Bagnaia quattordicesimo o peggio

-Sesto e Bagnaia quindicesimo o peggio

-Settimo e Bagnaia fuori dai punti

08:31 Jorge Martin: “E’ stata una bellissima giornata, ho iniziato bene ma Pecco e Marc erano dietro. Bisognava essere super precisi e focalizzati, domani sarà simile e cercherò di fare lo stesso. Tutte le mie preghiere ed il sostegno sono per Valencia. Domani sarà molto difficile”

08:30 Marc Marquez: “Lavorare duro, se non riesci a prendere le chance giuste, lavori ancora di più. Ieri il feeling non era al massimo ma oggi abbiamo fatto un passo in più, sono felicissimo per il podio, lo dedico alla comunità valenciana”

08:29 Bastianini: “Gara difficile per me, ho sofferto con l’anteriore e tutte le volte che provavo a fare qualcosa di più non avevo sostegno. Comunque sono sul podio, avrei voluto fare di più”

08:26 Domani Martin può diventare Campione se fa 9 punti in più di Bagnaia. Ci sono ancora 62 punti in palio con la gara di domani e i 37 dell’ultimo GP che non sappiamo ancora dove si disputerà. Tra M.Marquez e Bastianini ci sono 13 punti di distacco

GIRO 10 – ULTIMO GIRO! 1.2 il distacco tra Martin e M.Marquez, Bastianini a 2.2. Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio della Malesia! E vola a +29. Secondo Marc Marquez davanti ad Enea Bastianini. Quarto A.Marquez, a seguire: Quartararo, Morbidelli, Binder, Miller, Acosta e Bezzecchi. Undicesimo Rins, a seguire: A.Espargarò, A.Fernandez, Vinales, Marini, Mir, Nakagami, R.Fernandez, Iannone e Savadori

GIRO 9 – Problemi sulla moto di Zarco, motore KO. TOP 10: Martin, M.Marquez, Bastianini, A.Marquez, Quartararo, Morbidelli, Binder, Miller, Acosta e Bezzecchi

GIRO 8 – Bastianini a 1.9 da M.Marquez, un secondo tra Martin e M.Marquez

GIRO 7 – 7 decimi tra Martin e M.Marquez

GIRO 6 – 9 decimi tra Martin e M.Marquez, Bastianini a 1.6 da M.Marquez

GIRO 5 – TOP 10: Martin, M.Marquez, Bastianini, A.Marquez, Quartararo, Morbidelli, Binder, Miller, Acosta e Bezzecchi

GIRO 4 – Il distacco mondiale è di 29 punti. M.Marquez è a meno di un secondo

GIRO 3 – 3 decimi tra Martin e Bagnaia. Caduta di Bagnaia! Rider OK!

GIRO 2 – A.Marquez e Quartararo sorpassano Morbidelli che perde altre posizioni e scivola ottavo

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Martin che si mette al comando seguito da Bagnaia, M.Marquez è terzo. Bastianini segue quarto davanti a: A.Marquez, Morbidelli, Quartararo, Binder, Miller e Acosta che chiude la TOP 10. Undicesimo Rins, a seguire: Bezzecchi, Vinales, A.Espargarò, Zarco, Marini, A.Fernandez, R.Fernandez, Nakagami, Mir, Iannone e Savadori

08:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

08:00 Parte il giro di formazione!

07:59 La scelta delle gomme Michelin:

07:56 Inizia a piovere!

07:53 Minuto di silenzio per le popolazioni colpite dall’alluvione a Valencia

07:50 10 MINUTI AL VIA!

Diretta Sprint Race MotoGP Malesia – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Sepang International Circuit per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Malesia.

A partire dalle 08:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

Davanti a tutti scatterà Pecco Bagnaia, autore di una pole position stratosferica con tanto di record della pista. Il pilota di Chivasso ha girato in 1:56.337, portando la sua Desmosedici GP 24 davanti alla GP 24 di Jorge Martin e alla GP 23 di Alex Marquez.

Il dominio Ducati si estende alla seconda fila dove troviamo Franco Morbidelli, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Grandissima la prestazione di Andrea Iannone, che tornato in sella ad una MotoGP a distanza di 5 anni, 5 anni senza guidare una moto con freni in carbonio, gomme Michelin, aerodinamica esasperata e abbassatori vari, ha chiuso al 7° posto la Q1 (un piccolo errore gli ha fatto perdere tempo prezioso nel suo giro veloce, ndr). Partirà quindi dalla sesta fila, 17esimo tempo.

Luca Marini (Repsol Honda) ha chiuso 19esimo, mentre Lorenzo Savadori, che sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing ha chiuso 22esimo.

Pecco Bagnaia centra la pole del Gran Premio della Malesia

DIRETTA SPRINT RACE GP MALESIA DALLE 08:00