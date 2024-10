MotoGP | GP Thailandia 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

GIRO 17 – 3.1 il vantaggio di Bagnaia su Martin

GIRO 16 – Martin è a 2.7 di ritardo

GIRO 15 – Caduta di M.Marquez! Rider OK

GIRO 14 – M.Marquez ci prova ma Bagnaia incrocia e si rimette al comando

GIRO 13 – Giro veloce di M.Marquez

GIRO 12 – 631 millesimi tra Bagnaia e M.Marquez. Martin è a 1 secondo. Miller sta arrivando ed è a 2.3

GIRO 11 – Quattro decimi tra Bagnaia e M.Marquez

GIRO 10 – Caduta di Bastianini, rider OK! M.Marquez sorpassa ma va largo e Pecco si rimette davanti. Errore di Martin che va largo ed è a un secondo

GIRO 9 – Caduta di Morbidelli, rider OK! TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Martin, Miller, Binder, Bastianini, Acosta, Vinales, A.Espargarò e Di Giannantonio. Undicesimo A.Fernandez, a seguire: A.Marquez, Mir, Zarco, Marini, Rins, Nakagami e Quartararo che aveva ripreso la gara

GIRO 8 – Sette secimi tra Bagnaia e M.Marquez, Martin a quasi un secondo da M.Marquez

GIRO 7 – Caduta di R.Fernandez, rider OK!

GIRO 6 – Long lap penalty a Morbidelli. Caduta di Savadori, rider OK! Bagnaia ha 8 decimi su M.Marquez, Martin insegue a nove decimi da M.Marquez

GIRO 5 – Largo di Martin! Bagnaia si mette primo seguito da M.Marquez, Martin è terzo

GIRO 4 – Entrata dura di Morbidelli su Quartararo che cade, rider OK!

