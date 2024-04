MotoGP | GP Jerez 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:05 BANDIERA A SCACCHI! Morbidelli e Binder passano al Q2. TOP 10: Morbidelli, Binder, Zarco, Oliveira, Miller, Pedrosa, R.Fernandez, A.Fernandez, Bradl e Mir. Undicesimo Savadori, con Marini, Quartararo, Nakagami e Rins a chiudere la classifica

11:04 Zarco sale in terza posizione

11:03 Morbidelli davanti a tutti con 1:47.887, secondo Oliveira

10:59 Passo avanti di Pedrosa che sale secondo

10:57 Binder si migliora con 1:48.626. TOP 10: Binder, R.Fernandez, Miller, Morbidelli, Zarco, Pedrosa, A.Fernandez, Oliveira e Mir

10:54 Primo tempo per Morbidelli in 1:49.285 e poco dopo è Binder a mettersi davanti in 1:49.112

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

GP Spagna MotoGP 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jerez per la diretta delle qualifiche del Gran Premio di Spagna.

Ieri nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Pecco Bagnaia, che aveva preceduto Vinales, Marc Marquez, Bezzecchi, Martin, Acosta, Aleix Espargaro, Bastianini, Di Giannantonio e Alex Marquez. A partire dalle 10:40 commenteremo la Q1 e poi la Q2.

Dovranno passare dalla Q1 tutti gli altri, tra cui le KTM di Miller e Binder, le Yamaha di Rins e Quartararo e le Honda di Marini, Mir, Zarco e Nakagami.

Pecco Bagnaia è stato il più veloce del Day 1 di Jerez

DIRETTA QUALIFICHE GP SPAGNA A PARTIRE DALLE 10:40

10:42 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: M.Marquez, Di Giannantonio, Bagnaia, R.Fernandez, Vinales, Oliveira, Acosta, Morbidelli, A.Marquez e A.Espargarò. Undicesimo Bezzecchi, davanti a: Martin, Miller, Pedrosa, Bastianini, A.Fernandez, Quartararo, Zarco, Bradl, Binder, Mir, Rins, Nakagami, Savadori e Marini

10:37 Bagnaia sta migliorando il suo giro, sale settimo

10:32 E’ in corso la seconda sessione di libere: davanti a tutti M.Marquez con 1:48.183 davanti a Di Giannantonio, R.Fernandez, Vinales, Oliveira, Acosta, Pedrosa, A.Espargarò, Morbidelli e Miller. Bastianini 12esimo, Bagnaia 15esimo. Pista bagnata