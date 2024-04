MotoGP | GP Austin 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

22:09 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra due settimane per il Gran Premio di Jerez. Buona serata!

21:58 Vinales è il primo pilota ad aver vinto con tre costruttori diversi:

Winner with Suzuki 🥇

Winner with Yamaha 🥇

Winner with Aprilia 🥇 Maverick Viñales becomes the first rider to win with 3 different manufacturers in the #MotoGP era! ✨ #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/wPaMM2yB3E — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

21:53 Ottimo recupero di Bastianini, punti importanti in ottica rinnovo del contratto con il team Factory:

21:50 Secondo podio consecutivo per Acosta!

Career best second place for @37_pedroacosta 🥈 That's two #MotoGP podiums in a row and the youngest ever to do so 👏 Just crazy 🤯#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/rVI9YWcJFK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

GIRO 20 – ULTIMO GIRO! Maverick Vinales vince il Gran Premio delle Americhe! Sul podio Pedro Acosta ed Enea Bastianini! Quarto Martin, seguito da: Bagnaia, Di Giannantonio, Espargarò, Bezzecchi, Binder e R.Fernandez. Undicesimo Oliveira, seguito da: Quartararo, Miller, A.Fernandez, A.Marquez e Marini

🥇 MAVERICK VINALES IS A WINNER AGAIN! 🥇 BATMAV MAKES HISTORY IN AMERICA! 🔥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/vlchiUZZjy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

GIRO 19 – Tra Acosta e Martin c’è un secondo di vantaggio. Bastianini si avvicina a Martin e poco dopo arriva il sorpasso per la terza posizione

GIRO 18 – Quasi un secondo di vantaggio per Vinales su Acosta, due decimi tra Bastianini e Martin

GIRO 17 – Undicesimo Oliveira, seguito da: Miller, Quartararo, A.Fernandez, Marini e A.Marquez che è rientrato in pista dopo la caduta

GIRO 16 – Bastianini tenta il sorpasso su Martin ma va largo. TOP 10: Vinales, Acosta, Martin, Bastianini, Bagnaia, Di Giannantonio, A.Espargarò, Bezzecchi, Binder e R.Fernandez

GIRO 15 – Giro veloce di Vinales! 2:02.575

GIRO 13 – Bastianini sorpassa Bagnaia e sale quarto. Vinales sorpassa Acosta e sale al comando. TOP: Vinales, Acosta, Martin, Bastianini, Bagnaia, Di Giannantonio, A.Espargarò, Miller, Bezzecchi e Binder

GIRO 12 – Acosta con sei decimi di vantaggio su Vinales. Terzo Martin, davanti a Bagnaia, Bastianini, Di Giannantonio, Miller, Espargarò, Bezzecchi, R.Fernandez. Vinales tenta il sorpasso ma Acosta chiude la porta!

GIRO 11 – M.Marquez sorpassa Acosta e sale al comando ma poco dopo cade! Rider OK! Caduta di Rins, rider OK!

GIRO 10 – Martin perde vistosamente terreno, Acosta è pronto all’attacco! Acosta sorpassa Martin e sale al comando! M.Marquez sorpassa Martin e sale secondo. Caduta di A.Marquez, rider OK

GIRO 9 – Caduta di Mir, rider OK. Vinales sorpassa Bastianini e sale quinto e poco dopo tenta il sorpasso su Bagnaia che chiude la porta! E poco dopo arriva il sorpasso di Vinales su Bagnaia

GIRO 8 – Quasi sei decimi il gap tra Martin e Acosta, mentre ci sono quasi sei decimi tra M.Marquez e Bagnaia. Caduta di Morbidelli, rider OK

GIRO 7 – Tre decimi il vantaggio di Martin su Bagnaia che poco dopo viene sorpassato da Acosta per la seconda posizione. M.Marquez sorpassa Bagnaia e sale terzo. Ritiro per Zarco, caduta di Nakagami, rider OK!

GIRO 6 – M.Marquez tenta il sorpasso su Martin, contatto tra i due e M.Marquez scivola quarto. Vinales tenta il sorpasso su Bastianini

GIRO 5 – Mezzo secondo di vantaggio per Martin su M.Marquez. Bezzecchi sale in undicesima posizione dopo il sorpasso su Espargarò ma poco dopo lo spagnolo si riprende la poszione

GIRO 4 – Martin sorpassa Acosta e passa al comando, M.Marquez sorpassa Bagnaia e sale terzo. Errore di Acosta, ne approfitta M.Marquez che sale secondo e poco dopo è Bagnaia a sorpassare Acosta per la terza posizione. Vinales sorpassa A.Marquez e sale ottavo

GIRO 3 – TOP 10: Acosta, Martin, Bagnaia, M.Marquez, Miller, Bastianini, A.Marquez, Vinales, Rins e Di Giannantonio. Giro veloce di Bagnaia. Martin riprova il sorpasso ma non riesce

GIRO 2 – Martin tenta il sorpasso su Acosta, c’è un piccolo contatto tra i due. Bagnaia sorpassa M.Marquez, contatto tra Miller e M.Marquez, vola via un pezzo di ala della Ducati Gresini. M.Marquez sorpassa Miller e sale quarto

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Acosta che si porta al comando della gara! Contatto tra Vinales e Martin, Vinales perde molte posizioni ed è decimo. Secondo Martin davanti a Miller, M.Marquez, Bagnaia, Bastianini, Rins, A.Marquez, Vinales, e Di Giannantonio. Undicesimo Morbidelli, davanti a Espargarò, Bezzecchi, Nakagami, Binder, R.Fernandez, Oliveira, A.Fernandez, Quartararo, Zarco, Marini e Mir

21:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza, è tutto pronto!

21:00 Parte il giro di formazione! Sono 20 i giri da completare

20:59 La scelta delle gomme: Vinales con media all’anteriore e al posteriore, Marc Marquez con media all’anteriore e soft al posteriore

20:44 Prima Pramac e Ducati Factory con soft al posteriore. 18 MINUTI AL VIA!

GP delle Americhe – Amici di Motorionline, buonasera e benvenuti al commento del Gran Premio del Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

A partire dalle 20:45 inizieremo il commento della gara che vedrà scattare davanti a tutti Maverick Vinales, che in sella all’Aprilia ha stabilito il nuovo record della pista. Con lui prima fila uno stupefacente Pedro Acosta e Marc Marquez.

Seconda fila per Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin. Terza fila per Aleix Espargarò, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre dalla quarta fila scatteranno Marco Bezzecchi, Jack Miller e Alex Marquez.

GP AUSTIN 2024: DIRETTA GARA A PARTIRE DALLE 21:00

Ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Maverick Vinales davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Pecco Bagnaia ha chiuso ottavo.

