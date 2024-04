MotoGP | GP Austin 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

22:44 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani sera, ore 21:00 con il Gran Premio delle Americhe. Buona serata!

GIRO 10 – ULTIMO GIRO! Bagnaia sale ottavo dopo il sorpasso su R.Fernandez mentre Bastianini si mette sesto dopo aver sorpassato Miller. Bezzecchi in tredicesima posizione. Maverick Vinales vince la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Quarto Acosta, seguito da: A.Espargarò, Bastianini, Miller, Bagnaia, R.Fernandez e Morbidelli a chiudere la TOP 10. Undicesimo Oliveira, seguito da: Binder, Bezzecchi, A.Marquez, Quartararo, Rins e Marini

