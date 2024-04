MotoGP | GP Jerez 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:44 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio di Jerez. Buona serata!

GIRO 12 – M.Marquez ancora in pista, deve cedere una posizione per un contatto su Mir. Cadute di Marini e Bradl, rider OK! Caduta di Zarco, rider OK! Vittoria di Martin davanti ad Acosta e Quartararo. Quarto Pedrosa, davanti a Morbidelli, R.Fernandez, M.Marquez, A.Fernandez, Oliveira e Mir. Undicesimo Nakagami, seguito da Zarco, Di Giannantonio, Miller e Rins

GIRO 10 – Caduta di Vinales sempre in quel punto! C’è una chiazza di umido. Classifica stravolta! Martin, Acosta, Quartararo, Pedrosa, Zarco, Morbidelli, R.Fernandez, Oliveira, M.Marquez e A.Fernandez

GIRO 9 – Nessuna azione nei confronti di Binder. Caduta che coinvolge Binder, A.Marquez e Bastianini e poco dopo cade anche M.Marquez! Piloti OK

GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE. Caduta di Rins, rider OK. M.Marquez allunga e si porta a sei decimi su Martin

GIRO 7 – Giro veloce di M.Marquez che si avvicina tantissimo a Martin e arriva il sorpasso di M.Marquez che si mette davanti a tutti!

GIRO 6 – Caduta di Savadori, rider OK. Sette decimi tra Martin e M.Marquez

GIRO 5 – Undicesimo Zarco, seguito da Morbidelli, R.Fernandez, Mir, Oliveira, Marini, A.Fernandez, Rins

GIRO 4 – Caduta di Di Giannantonio, rider OK. TOP 10: Martin, M.Marquez, A.Marquez, Binder, Bastianini, Acosta, Bezzecchi, Vinales, Quartararo e Pedrosa

GIRO 3 – Contatto tra Binder e Bagnaia, cade Pecco. Rider OK! Binder ha cercato il sorpasso tra Bagnaia e Bezzecchi

GIRO 2 – Cadute per A.Espargarò e Miller, piloti OK. Martin passa al comando, M.Marquez sorpassa Binder e sale secondo ma Binder non ci sta

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Binder primo, secondo Martin davanti a M.Marquez

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza, è tutto pronto!

15:00 Parte il giro di formazione!

14:57 3 MINUTI AL VIA! Tutti con media all’anteriore e soft al posteriore

GP di Spagna – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2024 in programma a Jerez. A partire dalle 14:50 commenteremo la gara con giri e punteggi ridotti.

Davanti a tutti, scatterà Marc Marquez, alla sua prima pole con la Ducati. Per l’otto volte iridato è la 65esima pole in MotoGP, 93esima in carriera. Con lui in prima fila Bezzecchi e Martin.

Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez. Terza fila tutta italiana con le Ducati di Bagnaia, Morbidelli e Bastianini. Quarta fila per il rookie Acosta e per le Aprilia di Vinales ed Espargarò.

POLE POSITION PER MARC MARQUEZ AL GP DI SPAGNA A JEREZ

DIRETTA SPRINT RACE GP SPAGNA JEREZ A PARTIRE DALLE 15:00