MotoGP | GP Indonesia 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

08:47 15 MINUTI AL VIA!

08:44 Di Giannantonio tenta l’azzardo con soft sia all’anteriore che al posteriore

Diretta MotoGP Indonesia Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024!

A partire dalle 09:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara al Mandalika International Circuit.

Sabato Jorge Martin aveva conquistato la pole position con tanto di record della pista ma era caduto nella Sprint Race, lasciando la vittoria a Pecco Bagnaia, che aveva preceduto Enea Bastianini e Marc Marquez.

#MotoGP #MotoGP2024 #IndonesianGP #Mandalika #Motorionline Errore al primo giro per il pilota del #PramacRacing , che vede dimezzato il vantaggio in classifica su #Bagnaia https://t.co/cJ34DnnEmY

In Moto3, vittoria di David Alonso:

In Moto2, vittoria di Aron Canet:

#Moto2 #IndonesianGP #Mandalika #Motorionline Seconda vittoria in Moto2 per il pilota #FanticRacing, #Ogura allunga in Campionato https://t.co/2NiBOck9Ri

