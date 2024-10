MotoGP | GP Giappone 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

04:05 BANDIERA A SCACCHI!

04:03 Quartararo sale secondo

04:02 Morbidelli primo con 1:43.746, Quartararo con due caschi rossi

03:57 Miller migliora con 1:44.296 davanti a R.Fernandez. Leggera pioggia in pista

03:54 Miller primo in 1:44.432, secondo Espargarò davanti ad A.Fernandez, R.Fernandez, Quartararo, Zarco, Mir, Marini, Rins e Savadori. Undicesimo Morbidelli davanti a Gardner

03:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

03:41 BANDIERA A SCACCHI! Vinales sale terzo

03:37 Vinales sale quarto, Bagnaia si migliora con 1:44.569

03:36 TOP 10: Bagnaia, Acosta, Di Giannantonio, Martin, M.Marquez, Bezzecchi, Miller, A.Fernandez, Miller e Vinales. Caduta di Zarco, rider OK!

03:34 FP2 in corso con Bagnaia davanti a tutti in 1:44.586 con mezzo secondo su Martin e poco dopo Acosta si mette secondo a due decimi da Bagnaia

Diretta Qualifiche GP Giappone – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Motegi dove, a partire dalle 03:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Giappone! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri: Jack Miller con la KTM, Takaaki Nakagami con la Honda LCR, Franco Morbidelli con la Ducati Pramac, Fabio Quartararo con la Yamaha, Aleix Espargarò con l’Aprilia, le Honda di Joan Mir, Johann Zarco e del nostro Luca Marini (21esimo) e Lorenzo Savadori (sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia Trackhouse, ndr).

