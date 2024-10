MotoGP | GP Giappone 2024: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

GIRO 12 – Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del GP del Giappone! Enea Bastianini e Marc Marquez sul podio. Quarto Martin davanti a Morbidelli, Di Giannantonio, A.Marquez, Miller, Vinales e Bezzecchi. Undicesimo R.Fernandez, a seguire: Quartararo, Marini, Zarco, A.Fernandez, Rins, Savadori e Gardner

GIRO 11 – Bellissima lotta tra Bastianini e M.Marquez per il secondo posto! Bastianini resta secondo

GIRO 10 – Bagnaia leader della gara davanti a Bastianini e M.Marquez ma i primi due rallentano. Caduta di A.Espargarò, rider OK! Possibile pioggia in qualche settore

GIRO 9 – Acosta allunga e si porta a sette decimi. Caduta di Acosta! Rider OK!

GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE! Bezzecchi sale in TOP 10, gli altri italiani: Marini quindicesimo e diciottesimo Savadori

GIRO 7 – TOP 10: Acosta, Bagnaia, Bastianini, M.Marquez, Martin, Morbidelli, Di Giannantonio, Miller, A.Marquez e Bezzecchi

GIRO 6 – Long lap penalty per Zarco

GIRO 5 – Caduta di Nakagami, dopo un contatto aggressivo di Zarco. Rider OK!

An intra-team fight that didn't end well 😱@takanakagami30 and @JohannZarco1 collide and it's the home hero who crashes out of contention 💥💔#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/MT1TXTKlfL

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024