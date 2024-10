MotoGP | GP Giappone 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

GIRO 19 – 1.3 tra Bagnaia e Martin

GIRO 18 – Bastianini recupera su M.Marquez, mezzo secondo tra i due

GIRO 17 – 1.8 tra Bagnaia e Martin. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Bastianini, Binder, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, Miller ed Espargarò

GIRO 16 – 1.5 tra Bagnaia e Martin

GIRO 15 – 10 GIRI AL TERMINE! Ritiro per Acosta

GIRO 14 – Bastianini recupera su M.Marquez grazie al regalo dello spagnolo che va largo

GIRO 13 – 2 secondi tra M.Marquez e Bastianini

GIRO 12 – 9 decimi tra Bagnaia e Martin. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Bastianini, Binder, Morbidelli, Bezzecchi, Miler, Di Giannantonio ed Espargarò. Caduta di Vinales, rider OK! Undicesimo Quartararo, a seguire: Zarco, R.Fernandez, Nakagami, Rins, Marini e Gardner

GIRO 10 – 15 GIRI AL TERMINE! Bandiera bianca: i piloti possono cambiare moto e vuol dire che sta iniziando a piovere. Bastianini sorpassa Binder e sale quarto. Sette decimi tra Bagnaia e Martin. Bastianini a 2.6 da M.Marquez

GIRO 9 – Sorpasso e contro sorpasso tra Binder e Bastianini per la quarta posizione

GIRO 8 – Martin sotto il secondo. M.Marquez è a due secondi dallo spagnolo. Bastianini pronto all’attacco su Binder ma il sudafricano non è un tipo facile da sorpassare

GIRO 7 – Caduta di A.Fernandez, rider OK. Undicesimo Vinales, a seguire: Quartararo, Zarco, R.Fernandez, Nakagami, Rins, Marini e Gardner

GIRO 6 – Giro veloce di Martin! 1.1 da Bagnaia. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Binder, Bastianini, Miller, Morbidelli, Bezzecchi, Espargarò e Di Giannantonio

GIRO 5 – M.Marquez sorpassa Binder e sale terzo

GIRO 4 – Caduta di Acosta! Rider OK e riprende la gara. Martin sorpassa Binder e sale secondo. Bastianini sorpassa Miller e sale quinto. Bagnaia ha 1.3 di vantaggio su Martin

GIRO 3 – M.Marquez sorpassa Miller e sale quinto. Ritiro per Savadori. TOP 10: Bagnaia, Acosta, Binder, Martin, M.Marquez, Miller, Bastianini, Morbidelli, A.Espargarò e Bezzecchi. Undicesimo Vinales, a seguire: Quartararo, Di Giannantonio, Zarco, R.Fernandez, Nakagami, Rins, Marini, Gardner

GIRO 2 – 3 decimi tra Bagnaia e Acosta

GIRO 1 – Ottimo start di Bagnaia che va al comando della gara davanti ad Acosta e Binder, quarto Bastianini davanti a M.Marquez, autore di una partenza lampo! Sesto Martin davanti a Miller, Morbidelli, Vinales e A.Espargarò che chiude la TOP 10. Doppio sorpasso di Martin su M.Marquez e Bastianini e sale quarto. Bastianini scivola quarto. Incidente tra A.Marquez e Mir, piloti OK

07:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

07:00 Parte il giro di formazione! 23 gradi nell’aria, 28 sull’asfalto. Scelta gomme: hard all’anteriore e media al posteriore per tutti

06:55 La griglia di partenza. Martin e M.Marquez costretti a rimontare dall’undicesima e nona casella

06:41 Condizioni meteo ancora incerte

06:39 Ultimo GP di casa per Nakagami, nella classe regina:

06:30 30 MINUTI AL VIA!

Diretta MotoGP GP Giappone Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024!

A partire dalle 07:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara al Mobility Resort Motegi.

Sabato Pedro Acosta aveva conquistato la pole position con tanto di record della pista ma era caduto nella Sprint Race, lasciando la vittoria a Pecco Bagnaia, che aveva preceduto Enea Bastianini e Marc Marquez.

PECCO BAGNAIA HA VINTO LA SPRINT RACE DI MOTEGI DAVANTI A BASTIANINI E MARC MARQUEZ

In Moto3, vittoria Mondiale di David Alonso:

In Moto2, vittoria di Manuel Gonzalez, gara interrotta causa pioggia:

