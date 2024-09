MotoGP | GP Indonesia 2024: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

09:33 12 punti separano Martin e Bagnaia. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, ore 09:00 con il Gran Premio dell’Indonesia. Buona giornata!

GIRO 13 – ULTIMO GIRO! Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia! Enea Bastianini e Marc Marquez sul podio! Quarto Bezzecchi davanti a Morbidelli, Acosta, Vinales, Zarco, Di Giannantonio e Martin a chiudere la T0P 10. Undicesimo Miller, a seguire: Quartararo, Binder, A.Marquez, Rins, A.Espargarò, Nakagami, Marini e R.Fernandez

GIRO 12 – Caduta di A.Fernandez, rider OK! Bastianini sorpassa M.Marquez e sale secondo

GIRO 11 – Martin è dodicesimo ed è fuori dalla zona punti. Bagnaia ha quattro decimi di vantaggio su M.Marquez. Sta girando veloce anche Bezzecchi ma purtroppo l’errore è costato caro

GIRO 10 – Bastianini recupera su M.Marquez

GIRO 9 – 5 GIRI AL TERMINE! Tre decimi tra Bagnaia e M.Marquez. TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Bastianini, Bezzecchi, Acosta, Vinales, Morbidelli, Zarco, Di Giannantonio e Miller

GIRO 8 – Altro giro veloce di Bastianini. Rallenta Quartararo che scivola undicesimo. Martin è quattordicesimo

GIRO 7 – Bezzecchi sta recuperando a meno di due decimi! Bezzecchi commette un errore in frenata e va largo, M.Marquez passa secondo

GIRO 6 – Giro veloce di Bastianini. TOP 10: Bagnaia, Bezzecchi, M.Marquez, Bastianini, Acosta, Morbidelli, Quartararo, Vinales, Di Giannantonio e Zarco. Morbidelli sorpassa Acosta ma poi commette un errore e viene sorpassato dallo spagnolo

GIRO 5 – Si riduce il vantaggio di Bagnaia, giro veloce di Bezzecchi

GIRO 4 – Bagnaia ha un vantaggio di 6 decimi su Bezzecchi. Bastianini sorpassa Acosta e sale quarto. Martin è 16esimo. Quartararo sale sesto dopo il sorpasso su Quartararo

GIRO 3 – Caduta di Mir, rider OK! M.Marquez sorpassa Acosta e sale terzo

GIRO 2 – Caduta di R.Fernandez, rider OK! Undicesimo Miller, a seguire: Rins, A.Marquez, Espargarò, A.Fernandez, Binder, Nakagami, Martin, Marini e R.Fernandez

GIRO 1 – Ottimo start di Martin e di Bagnaia che si mette secondo davanti ad Acosta ed è in lotta con Bezzecchi. Marc Marquez è già quinto! Sesto Bastianini davanti a Quartararo, Di Giannantonio, Morbidelli e Vinales. Caduta di Martin! Rider OK. Bagnaia leader

09:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

09:00 Parte il giro di formazione! 14 i giri da completare

08:59 La scelta delle gomme:

08:51 10 MINUTI AL VIA!

Diretta Sprint Race MotoGP Indonesia – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Mandalika per la diretta della Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia. A partire dalle 09:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint. Davanti a tutti, scatterà Jorge Martin, autore della pole Position. Accanto a lui, dalla prima fila, partiranno Marco Bezzecchi protagonista di una caduta a pochi minuti dal termine delle qualifiche e Pedro Acosta. Pecco Bagnaia partirà dalla quarta casella, seguito da Enea Bastianini e Fabio Quartararo. Dalla terza fila, partirà Johann Zarco, seguito da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Chiude la TOP 10, Maverick Vinales. Protagonista di due cadute nel Q2 e senza un crono, Marc Marquez partirà dodicesimo.

DIRETTA SPRINT RACE GP INDONESIA DALLE 09:00