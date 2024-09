MotoGP | GP Aragon 2024: la Gara in DIRETTA (foto e video)

Diretta MotoGP Aragon – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del Gran Premio di Aragon! A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara. Ieri, Marc Marquez è stato autore sia della Pole Position che vincitore della Sprint Race. L’otto volte iridato, non vinceva da ben 1042 giorni. Pecco Bagnaia invece è stato protagonista di una gara difficile, causa problemi alla partenza per via della pista sporca e poi in gara ha faticato con la gestione degli pneumatici. Ha concluso in nona posizione e ha perso la leadership della classifica: Jorge Martin ora comanda con tre punti di vantaggio sul pilota piemontese.

Tornando alla griglia di partenza, come detto dalla Pole scatta Marc Marquez, affiancato da Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Jorge Martin apre la seconda fila, davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. Terza fila occupata da Brad Binder, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Chiude la Top 10 dopo tanto tempo una Honda, quella del team LCR di Johann Zarco.

DIRETTA MOTOGP GP ARAGON DALLE 14:00