MotoGP | GP Aragon 2024: la Sprint Race in DIRETTA (foto e video)

14:49 Tutti con media all’anteriore e soft al posteriore

Diretta Sprint Race Aragon – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Aragon! A partire dalle 15:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della Sprint Race.

Davanti a tutti scatterà la Ducati del team Gresini Racing di Marc Marquez, autore della pole position, che precede la KTM del team GASGAS di Pedro Acosta e la Ducati Factory di Pecco Bagnaia. Jorge Martin protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze, scatterà dalla seconda fila.

Ecco la griglia di partenza completa:

DIRETTA SPRINT RACE GP ARAGON DALLE 15:00