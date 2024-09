MotoGP | GP Misano 2024: le Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:31 Bezzecchi resta terzo. Ed è Pole Position di Pecco Bagnaia! Secondo Franco Morbidelli davanti a Marco Bezzecchi. A seguire: Martin, Acosta, Binder, A.Marquez, Bastianini, M.Marquez e Quartararo. Undicesimo Vinales davanti a Miller

On-form 💪 It wasn't a fluke for Bez in FP2! He secures a front-row start on home soil ✅#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/EpmqxZ6YZP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

11:34 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15:00 con la Sprint Race!

11:30 BANDIERA A SCACCHI! Bezzecchi con casco rosso al primo settore. Bastianini resta ottavo

11:29 Quartararo non si migliora e resta decimo

11:28 Bezzecchi in terza posizione. Acosta quinto

11:27 Morbidelli secondo. Caduta di M.Marquez, rider OK!

A costly one 💥😱@marcmarquez93 has gone down at T15 and he's now down in 9th ⚠️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/0nMSZJtUDG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

11:26 Bagnaia abbassa ancora con 1:30.304

11:24 TOP 10: Bagnaia, Martin, Acosta, Bastianini, M.Marquez, A.Marquez, Quartararo, Bezzecchi, Binder e Miller. Undicesimo Vinales davanti a Morbidelli

11:21 Bastianini sale quarto

11:20 Bagnaia abbassa in 1:30.581, Martin secondo davanti ad Acosta. M.Marquez quarto davanti ad A.Marquez

11:18 Bagnaia primo in 1:30.928. Acosta secondo davanti ad A.Marquez. TOP 10: Bagnaia, Acosta, A.Marquez, Miller, Vinales, Bastianini, Binder, Bezzecchi, M.Marquez e Quartararo

11:15 SEMAFORO VERDE!

11:06 Di Giannantonio non migliora. Passano in Q2 A.Marquez e Binder. TOP 10: A.Marquez, Binder, A.Espargarò, Di Giannantonio, P.Espargarò, Zarco, A.Fernandez, Oliveira, R.Fernandez e Rins. Undicesimo Marini davanti a Nakagami e Bradl. A tra poco con il Q2!

11:05 BANDIERA A SCACCHI! A.Marquez al comando in 1:30.903

11:04 Binder abbassa il comando in 1:30.908

11:02 Caduta di P.Espargarò alla Quercia, rider OK!

10:57 TOP 10: Binder, A.Marquez, A.Espargarò, P.Espargarò, Di Giannantonio, Zarco, A.Fernandez, Oliveira, Rins, Marini. Undicesimo Nakagami, a seguire R.Fernandez e Bradl

10:56 A.Espargarò sale terzo

10:55 Di Giannantonio abbassa ancora ma A.Marquez fa 1:31.243. P.Espargarò sale secondo ma Binder si mette in testa con 1:31.148

10:54 Di Giannantonio primo in 1:31.574 davanti ad A.Marquez

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

Two Q2 spots are up for grabs! 👀👀 Who's going to take them in Q1? ⚔️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/nRbffo10C6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

Diretta MotoGP Misano – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli per le qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

A partire dalle 10:50, inizieremo la diretta del Q1, dal quale dovranno necessariamente passare per assicurarsi i primi due posti validi per l’accesso in Q2, tra gli altri: il pilota del team Pertamina Enduro VR46, Fabio di Giannantonio, quello del Repsol Honda Team Luca Marini e Alex Marquez, Ducati Gresini.

Ieri, ottima prova per la Yamaha di Fabio Quartararo che si è aggiudicato l’ingresso in Q2, mentre in testa hanno dominato le Ducati con Bagnaia, Marc Marquez, Martin, Morbidelli e Bastianini

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race in programma oggi alle 15:00.

DIRETTA QUALIFICHE MOTOGP MISANO DALLE 10:50

I caschi speciali di Bezzecchi, Di Giannantonio e Bagnaia per il GP di Misano

Special helmet time for Bez too! 👀 "You make my heart beat faster" ❤️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/4OfeNHGPRN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

A disco ball helmet for @FabioDiggia49! 🪩 A tribute to Riccione and its night life 🎶🎧#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/4Dza1Sq2hu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

#SanMarinoGP 🇸🇲 Siete il motore più bello del Mondo.

Nuvola Rossa, questo è per te ❤️ #Go1Free pic.twitter.com/FFWew6Ethl — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) September 7, 2024

10:42 TOP 10: Bezzecchi, Bagnaia, Martin, Bastianini, Morbidelli, P.Espargarò, M.Marquez, Acosta, A.Marquez, A.Espargarò. Undicesimo Quartararo, a seguire: Binder, Di Giannantonio, Oliveira, Miller, Vinales, Rins, A.Fernandez, Nakagami, Zarco, Marini, R.Fernandez e Bradl. Vi riportiamo in cima alla pagina per la diretta delle qualifiche!

10:41 BANDIERA A SCACCHI! Bastianini sale in quarta posizione

10:39 Martin in terza posizione

10:37 Martin in quarta posizione. TOP 10: Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Martin, P.Espargarò, M.Marquez, Acosta, Bastianini, A.Marquez e A.Espargarò

10:36 Bezzecchi passa al comando in 1:31.237. Tre italiani davanti a tutti ma c’è Martin che si sta migliorando

10:35 Morbidelli sale in seconda posizione

10:30 Bagnaia davanti a tutti con 1:31.332 davanti a M.Marquez e Acosta. Quarto Bastianini, seguito da: Martin, A.Marquez, A.Espargarò, Morbidelli, Quartararo e P.Espargarò

10:29 In questo momento sono in corso le FP2. Joan Mir assente per gastroenterite