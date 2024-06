MotoGP | Test Mugello 2024 in DIRETTA (live e foto)

Diretta Test MotoGP IRTA Mugello 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti alla diretta dei test MotoGP Irta sul tracciato del Mugello! Ieri abbiamo vissuto delle fantastiche emozioni con la doppietta Ducati firmata da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini ma oggi per team e piloti è già tempo di tornare in pista. Questi test infatti sono molto importanti per team e piloti che avranno l’opportunità di lavorare sul setup delle loro moto e sperimentare nuove soluzioni tecniche in vista delle prossime gare. Ogni squadra scenderà in pista con l’obiettivo di ottenere il massimo vantaggio competitivo, analizzando dati, testando nuove componenti e cercando il miglior assetto possibile. Soprattutto sarà una giornata importantissima per i costruttori giapponesi, Honda e Yamaha che godono delle concessioni.

Seguiteci dalle 10:00 alle 18:00 per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

DIRETTA TEST MOTOGP IRTA MUGELLO DALLE 10:00 ALLE 18:00