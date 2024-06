MotoGP | GP Mugello 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

14:55 Quando ti dicono che sei a -18 da Martin:

GIRO 23 – ULTIMO GIRO! Bastianini sorpassa Martin! Pecco Bagnaia vince il Gran Premio del Mugello! Sul podio Bastianini e Martin! Quarto M.Marquez, seguito da: Acosta, Morbidelli, Di Giannantonio, Vinales, A.Marquez e Binder a chiudere la TOP 10. Undicesimo A.Espargarò, a seguire: R.Fernandez, Bezzecchi, Oliveira, Rins, Miller, P.Espargarò, Quartararo, Zarco, Marini e Savadori a chiudere la classifica

GIRO 22 – Bastianini sorpassa M.Marquez! Sale terzo. Bagnaia recupera e si porta a 8 decimi

GIRO 21 – Di Giannantonio sorpassa Vinales e sale settimo. Martin ha raggiunto Bagnaia, tre decimi!

GIRO 20 – TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Bastianini, Acosta, Morbidelli, Vinales, Di Giananntonio, A.Marquez e Binder

GIRO 19 – 5 GIRI AL TERMINE! Scende il vantaggio di Bagnaia a 6 decimi, M.Marquez a un secondo da Martin

GIRO 18 – M.Marquez sorpassa Bastianini e sale terzo, ora va all’inseguimento di Martin

GIRO 17 – Di Giannantonio sorpassa A.Marquez e sale ottavo. Bezzecchi sorpassa Rins e sale quattordicesimo

GIRO 15 – TOP 10: Bagnaia, Martin, Bastianini, M.Marquez, Acosta, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Di Giannantonio e Binder. Undicesimo A.Espargarò, a seguire: R.Fernandez, Oliveira, Bezzecchi, Rins, Quartararo, Miller, P.Espargarò, Zarco, Marini e Savadori

GIRO 14 – Tre decimi separano Bastianini e M.Marquez. Vinales ha raggiunto Morbidelli che in questa fase di gara fa più fatica

GIRO 13 – Mezzo secondo tra Bagnaia e Martin

GIRO 12 – TOP 10: Bagnaia, Martin, Bastianini, M.Marquez, Acosta, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Di Giannantonio e A.Espargarò. Binder sorpassa A.Espargarò e sale decimo

GIRO 11 – Caduta di Nakagami, rider OK! Si abbassa il vantaggio di Bagnaia a 570 millesimi. Acosta si allontana da M.Marquez, un secondo di gap

GIRO 10 – M.Marquez è a meno di tre decimi da Bastianini

GIRO 9 – 7 decimi di vantaggio per Bagnaia. Bezzecchi sorpassa Quartararo e sale quindicesimo

GIRO 8 – TOP 10: Bagnaia, Martin, Bastianini, M.Marquez, Acosta, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Di Giannantonio e A.Espargarò

GIRO 7 – Caduta di Mir, rider OK!

GIRO 6 – Ritiro per A.Fernandez, Acosta sempre attaccato a M.Marquez. 1:45.770 giro veloce di Bastianini. Undicesimo A.Espargarò, a seguire: Rins, R.Fernandez, Oliveira, Quartararo, Miller, Bezzecchi, P.Espargarò, Mir, Zarco, Nakagami, Marini e Savadori

GIRO 5 – TOP 10: Bagnaia, Martin, Bastianini, M.Marquez, Acosta, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Di Giannantonio e Binder

GIRO 4 – Mezzo secondo tra Bagnaia e Martin, Acosta va largo. Giro veloce di Bagnaia

GIRO 3 – M.Marquez tenta l’attacco su Bastianini ma va largo e Acosta si avvicina

GIRO 2 – Martin dopo un piccolo errore sta andando a riprendere Bagnaia, tre decimi tra i due

GIRO 1 – Partenza e via! Martin primo ma Bagnaia è secondo e poco dopo passa al comando!!! Secondo Martin davanti a Bastianini e M.Marquez, quinto Acosta davanti a Vinales, Morbidelli, A.Espargarò, A.Marquez e Di Giannantonio. Undicesimo Binder, seguito da: Rins, Miller, R.Fernandez, Oliveira, Quartararo, A.Fernandez, Bezzecchi, P.Espargarò, Mir, Zarco, Nakagami e Marini

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza!

14:00 Parte il giro di formazione!

13:40 Questo weekend al Mugello hanno partecipato ben 156,676 tifosi!

156,676 fans have joined us this weekend at Mugello! 🤩 You’ve made the atmosphere amazing, GRAZIE A TUTTI 🫶#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qjm4FG08oe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 2, 2024

Diretta GP Mugello 2024 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il bellissimo autodromo del Mugello dove alle 14:00 si spegneranno i semafori che daranno il via all’attesissimo Gran Premio d’Italia! Ovviamente i nostri beniamini italiani partono favoriti per regalare spettacolo ai tanti tifosi che in questi giorni stanno riempiendo il circuito ma sicuramente i piloti stranieri non staranno a guardare!

Ieri, Francesco Bagnaia ha vinto la Sprint Race, davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Tuttavia, a causa della penalità comminata per l’impeding ai danni di Alex Marquez durante le prove di venerdì, il #1 della Ducati dovrà partire dalla quinta casella della griglia di partenza.

