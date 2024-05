MotoGP | GP Le Mans 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:44 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15:00 con la Sprint Race.

11:31 Bezzecchi sale quinto! TOP 10: Martin, Bagnaia, Vinales, Di Giannantonio, Bezzecchi, A.Espargarò, Acosta, Quartararo, Morbidelli e Bastianini. Miller undicesimo e Oliveira dodicesimo

11:30 BANDIERA A SCACCHI! Acosta e Bezzecchi ancora in pista

11:29 Casco rosso per Bastianini! Acosta sale sesto. Bagnaia corre a prendere l’estintore e purtroppo il tempo di Bastianini è rovinato dalla bandiera gialla. Caduta di A.Espargarò, rider OK! Caduta anche per Miller

11:28 Caduta di Martin, rider OK! Caduta di Bagnaia, rider OK!

11:25 Tutti in pista per l’ultimo tentativo!

11:22 Quartararo sale in sesta posizione

11:21 Bagnaia in seconda posizione a 2 decimi. TOP 10: Martin, Bagnaia, Vinales, Espargarò, Acosta, Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini, Bezzecchi e Miller. Undicesimo Oliveira davanti a Quartararo

11:20 Vinales sale in seconda posizione e Martin abbassa il tempo in 1:29.919

11:19 1:30.685 per Vinales, secondo Acosta davanti a Miller. Poco dopo è Martin a mettersi davanti in 1:30.141 davanti a Bagnaia

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:07 Bastianini e Oliveira passano in Q2. TOP 10: Bastianini, Oliveira, M.Marquez, R.Fernandez, Zarco, Rins, A.Marquez, Mir, Nakagami e A.Fernandez

11:05 BANDIERA A SCACCHI! Bastianini abbassa il record in 1:30.233 e a sorpresa Oliveira si mette secondo! M.Marquez non ha più possibilità di recupero e partirà tredicesimo

11:04 Bastianini al comando con 1:30.279, nuovo record della pista. Caduta di A.Fernandez, rider OK! Caduta di Zarco, rider OK!

11:03 Bastianini con due caschi veloci, M.Marquez commette un errore e va lungo

11:01 E nuovamente tutti in pista per l’ultimo tentativo

10:59 Binder scende in pista

10:57 TOP 10: M.Marquez, Oliveira, R.Fernandez, Bastianini, Zarco, Rins, A.Marquez, A.Fernandez, Mir e Nakagami. Undicesimo Marini

10:56 Oliveira sale in seconda posizione a 66 millesimi di ritardo, terzo R.Fernandez. Binder ancora fermo ai box, i meccanici al lavoro sulla sua KTM, per un problema con la connessione del gas. I meccanici stanno sistemando la seconda moto che non era pronta

10:54 M.Marquez davanti con 1:30.586

10:53 1:31.355 per Rins che si porta al comando

10:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1!

GP Francia MotoGP 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Le Mans per la diretta delle qualifiche del Gran Premio di Francia.

Ieri nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Jorge Martin, che aveva preceduto Bagnaia, Acosta, Vinales, Di Giannantonio, Miller, Espargarò, Morbidelli, Bezzecchi e Quartararo.

A sorpresa fuori sia Enea Bastianini che Marc Marquez, che dovranno passare dalla Q1, sessione che inizieremo a commentare a partire dalle 10:40, a cui seguirà la Q2.

Jorge Martin è stato il più veloce del Day 1 di Le Mans

10:41 Vinales chiude la sessione al comando in 1:31.033. Secondo Bagnaia, davanti a: Bastianini, Martin, A.Marquez, M.Marquez, Espargarò, Miller, R.Fernandez e Morbidelli. Undicesimo Acosta, seguito da: A.Fernandez, Di Giannantonio, Quartararo, Oliveira, Binder, Bezzecchi, Nakagami, Mir, Rins, Zarco e Marini

10:37 Bastianini primo in 1:31.236

10:36 Martin passa al comando con 1:31.249, Bastianini sale in quarta posizione

10:26 TOP 10: A.Marquez, Bagnaia, Vinales, Espargarò, Miller, Martin, Acosta, M.Marquez, Quartararo e Bastianini

10:21 A.Marquez passa al comando in 1:31.266 ma poco dopo cade, rider OK

10:17 In questo momento sono in corso le FP2. Davanti a tutti M.Marquez superato poi da Miller con 1:31.399. TOP 10: Miller, M.Marquez, Oliveira, Martin, Bagnaia, A.Marquez, R.Fernandez, Vinales, A.Espargarò e Morbidelli