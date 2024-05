MotoGP | GP Le Mans 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:33 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio di Francia. Buona serata!

GIRO 13 – ULTIMO GIRO! Bastianini a mezzo secondo da Vinales. Jorge Martin vince la Sprint del Gran Premio di Francia! Secondo Marc Marquez davanti a Maverick Vinales! Quarto Bastianini davanti ad A.Espargarò, Acosta, Di Giannantonio, Miller, R.Fernandez e Quartararo. Undicesimo Oliveira, davanti a: Morbidelli, Zarco, A.Marquez, Binder, Nakagami, A.Fernandez e Marini

GIRO 12 – 9 decimi tra Vinales e Bastianini. Bastianini ha recuperato due decimi su Vinales

GIRO 11 – TOP 10: Martin, M.Marquez, Vinales, Bastianini, A.Espargarò, Acosta, Di Giannantonio, Miller, R.Fernandez e Quartararo

GIRO 10 – Caduta di Bezzecchi in curva 9, rider OK!

GIRO 9 – Di Giannantonio va largo e ne approfitta Acosta. 5 GIRI AL TERMINE!

GIRO 8 – Acosta sorpassa Miller e sale ottavo. Martin ha 1 secondo di vantaggio

GIRO 7 – Di Giannantonio sorpassa Miller e sale settimo. Bagnaia ha detto di non trovarsi bene con la moto. Caduta di Rins, rider OK

GIRO 6 – Acosta pronto all’attacco su Di Giannantonio

GIRO 5 – TOP 10: Martin, Bezzecchi, M.Marquez, Vinales, A.Espargarò, Miller, Bastianini, Di Giannantonio, Acosta e R.Fernandez. Undicesimo Quartararo, davanti a Oliveira, Zarco, Binder, A.Marquez, Rins, Morbidelli, Nakagami, A.Fernandez e Marini

GIRO 4 – Giro veloce per Bezzecchi. Espargarò fa il doppio long lap penalty, caduta di Mir, rider OK! M.Marquez sale terzo

GIRO 3 – Giri veloci per Martin e Bezzecchi. Bastianini sorpassa Quartararo e sale ottavo. Doppio long lap penalty ad Espargarò per partenza anticipata. Problemi per Bagnaia! Costretto al ritiro

GIRO 2 – TOP 10: Martin, Bezzecchi, A.Espargarò, M.Marquez, Vinales, Miller, Di Giannantonio, Quartararo, Bastianini e Acosta. Otto decimi di vantaggio per Martin, bagarre tra Acosta e Bastianini

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Martin che resta davanti, secondo Bezzecchi davanti a Vinales. Super partenza di M.Marquez che è quinto, pessima partenza di Bagnaia che scivola in quattordicesima posizione. M.Marquez sorpassa Vinales e sale quarto!

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza! E’ tutto pronto!

15:00 Parte il giro di formazione!

14:50 10 MINUTI AL VIA!

GP di Francia – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024 in programma a Le Mans. A partire dalle 14:50 commenteremo la gara con giri e punteggi ridotti.

Davanti a tutti, scatterà Jorge Martin, che nonostante una caduta ha battuto Pecco Bagnaia (anche lui a terra senza conseguenze, ndr) e Maverick Vinales.

Seconda fila per Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Aleix Espargaro. Il rookie della KTM Pedro Acosta scatterà dalla settima casella, davanti a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Decimo tempo per Enea Bastianini, che paga una bandiera gialla e un problema tecnico alla sua moto, mentre scatterà solamente dalla 13esima casella l’otto volte iridato Marc Marquez, che in Q1 ha prima salvato una caduta perdendo però il giro buono e poi ha pagato a caro prezzo la bandiera gialla sventolata per una caduta.

POLE POSITION PER JORGE MARTIN AL GP DI FRANCIA A LE MANS

DIRETTA SPRINT RACE GP FRANCIA A LE MANS A PARTIRE DALLE 15:00