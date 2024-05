MotoGP | GP Le Mans 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

15:08 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra due settimane con il GP di Barcellona. Buona serata!

14:56 129 punti in classifica per Martin, Bagnaia a -38, Bagnaia a -40:

14:50 1000 GP per il team Gresini:

GIRO 27 – ULTIMO GIRO! Bagnaia becca una buca e perde terreno, M.Marquez lo sorpassa! Jorge Martin vince il Gran Premio di Le Mans! Sul podio Marc Marquez e Francesco Bagnaia! Quarto Bastianini davanti a Vinales, Di Giannantonio, Morbidelli, Binder, A.Espargarò e A.Marquez. Undicesimo R.Fernandez, davanti a: Zarco, A.Fernandez, Nakagami, Rins e Marini

GIRO 26 – E inizia il penultimo giro!

GIRO 25 – Martin e Bagnaia separati da meno di due decimi, Bastianini sorpassa Vinales e sale quarto

GIRO 24 – Martin va largo e questo fa guadagnare terreno a Bagnaia

GIRO 23 – Quattro decimi il vantaggio di Martin, tra Bagnaia e M.Marquez ci sono sette decimi. Giro veloce di Bastianini che è quinto

GIRO 22 – M.Marquez a mezzo secondo. Martin ha quasi tre decimi di vantaggio su Bagnaia

GIRO 21 – Martin sorpassa Bagnaia che prova a rispondere ma lo spagnolo chiude la porta e M.Marquez sta recuperando molto!

GIRO 20 – Martin attacca Bagnaia, Pecco risponde e prova a riprendere terreno. Long lap penalty per il taglio di chicane

GIRO 19 – M.Marquez a due secondi da Martin. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Vinales, Di Giannantonio, Bastianini, A.Espargarò, Morbidelli, Binder e A.Marquez

GIRO 18 – Arriva il sorpasso di M.Marquez su Di Giannantonio che prova a rispondere ma va largo e perde anche la posizione su Vinales. Caduta di Miller, rider OK! Martin ha raggiunto Bagnaia, solo un decimo separa i due

GIRO 17 – M.Marquez sorpassa Di Giannantonio che risponde ma Vinales dietro rischia di tamponare lo spagnolo! Caduta di Quartararo, rider OK!

GIRO 16 – Caduta di Mir, rider OK!

GIRO 15 – M.Marquez all’inseguimento di Di Giannantonio

GIRO 14 – Long lap penalty per Bastianini. M.Marquez sorpassa Vinales e sale quarto!

GIRO 13 – Morbidelli sorpassa Binder e sale decimo

GIRO 12 – Undicesimo Morbidelli, a seguire: Miller, A.Marquez, R.Fernandez, Mir, Zarco, Nakagami, A.Fernandez, Marini e Rins. Bastianini sorpassa A.Espargarò ma va largo e manda fuori lo spagnolo

GIRO 11 – A.Espargarò va largo e Vinales ne approfitta, portandosi quarto. Poco dopo anche M.Marquez sorpassa Espargarò e si mette in quinta posizione. Quasi cinque decimi separano Bagnaia e Martin

GIRO 10 – Di Giannantonio sorpassa A.Espargarò e sale terzo

GIRO 9 – Tre decimi tra Bagnaia e Martin. Long lap penalty a Rins per un taglio di pista in curva 9. TOP 10: Bagnaia, Martin, A.Espargarò, Di Giannantonio, Vinales, M.Marquez, Bastianini, Quartararo, Oliveira e Binder

GIRO 8 – Di Giannantonio sorpassa A.Espargarò e sale terzo ma va largo ed Espargarò si riprende la posizione

GIRO 7 – M.Marquez prova il sorpasso su Vinales ma lo spagnolo dell’Aprilia chiude la porta

GIRO 5 – Bagnaia ha un vantaggio di 2 decimi su Martin, M.Marquez vicino a Vinales

GIRO 4 – Caduta di Bezzecchi, rider OK! TOP 10: Bagnaia, Martin, A.Espargarò, Di Giannantonio, Vinales, M.Marquez, Bastianini, Quartararo, Oliveira e Miller. Undciesimo Binder, davanti a: Morbidelli, R.Fernandez, Mir. A.Marquez, Zarco, Nakagami, Marini, A.Fernandez e Rins

GIRO 3 – Caduta di Acosta, rider OK!

GIRO 2 – Acosta sorpassa Vinales e sale quinto, M.Marquez sorpassa Bastianini e sale settimo

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Bagnaia che si porta al comando davanti a Martin, Vinales va largo e rientra dopo A.Espargarò e Di Giannantonio. M.Marquez è ottavo davanti a Bezzecchi che ha commesso un errore allo start. TOP 10: Bagnaia, Martin, A.Espargarò, Di Giannantonio, Vinales, Acosta, Bastianini, M.Marquez, Bezzecchi e Quartararo

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. E’ tutto pronto!

14:00 Parte il giro di formazione!

13:54 Scelta gomme: tutti con dura all’anteriore e morbida al posteriore ad eccezione di A.Fernandez che parte con soft sia all’anteriore che al posteriore

13:49 Nuovo record, 297.471 spettatori in questo weekend!

GP di Francia – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024.

A partire dalle 13:45 inizieremo il commento della gara che vedrà scattare davanti a tutti Jorge Martin che avrà accanto a se in prima fila Pecco Bagnaia e Maverick Vinales.

Seconda fila per Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Aleix Espargaro. Il rookie della KTM Pedro Acosta scatterà dalla settima casella, davanti a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Decimo tempo per Enea Bastianini, che paga una bandiera gialla e un problema tecnico alla sua moto, mentre scatterà solamente dalla 13esima casella l’otto volte iridato Marc Marquez, che in Q1 ha prima salvato una caduta perdendo però il giro buono e poi ha pagato a caro prezzo la bandiera gialla sventolata per una caduta.

GP FRANCIA 2024: DIRETTA GARA A PARTIRE DALLE 14:00

Ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Maverick Vinales.

