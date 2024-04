MotoGP | GP Jerez 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

GIRO 23 – Aumenta il vantaggio di Bagnaia a mezzo secondo

GIRO 22 – E nuovamente M.Marquez sorpassa e Bagnaia risponde!

GIRO 21 – Ritiro di R.Fernandez. Sorpasso di M.Marquez ma Bagnaia risponde e c’è un contatto

GIRO 20 – 4 decimi tra Bagnaia e M.Marquez! E poco dopo solo un decimo separa i due

GIRO 19 – Bastianini attacca Binder ma incrocia e resta quinto. Undicesimo R.Fernandez, a seguire: Mir, Quartararo, Rins, Nakagami, Bradl, Marini e A.Fernandez

GIRO 18 – Giro veloce di Bagnaia. TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Bezzecchi, A.Marquez, Binder, Bastianini, Oliveira, Di Giannantonio, Vinales e Acosta. Contatto di Morbidelli su Miller, cadono entrambi. Piloti OK

GIRO 17 – Giro veloce di M.Marquez, sette decimi da Bagnaia

GIRO 16 – Sorpasso di Acosta su Miller per la decima posizione

GIRO 15 – 8 decimi il distacco di Bagnaia su M.Marquez. Savadori rientra ai box

GIRO 14 – Arriva il sorpasso di M.Marquez su Bezzecchi. Un secondo tra lo spagnolo e Bagnaia

GIRO 13 – M.Marquez si avvicina a Bezzecchi che commette un errore ma riesce a mantenere la posizione

GIRO 12 – TOP 10: Bagnaia, Bezzecchi, M.Marquez, A.Marquez, Binder, Oliveira, Bastianini, Di Giannantonio, Vinales e Miller

GIRO 11 – Caduta di Martin, rider OK! Bagnaia leader

GIRO 10 – Caduta di Zarco e A.Espargarò dopo un contatto, piloti OK

GIRO 8 – M.Marquez si avvicina a Bezzecchi. Nella seconda metà di classifica: undicesimo R.Fernandez, Vinales, Morbidelli, Acosta, Mir, Zarco, A.Espargarò, Quartararo, Rins, Nakagami, R.Fernandez (dovrà scontare una penalità per jump start), Bradl, Savadori e Marini

GIRO 7 – TOP 10: Martin, Bagnaia, Bezzecchi, M.Marquez, A.Marquez, Binder, Oliveira, Bastianini, Di Giannantonio e Miller

GIRO 6 – Bagnaia tenta il sorpasso ma Martin chiude la porta

GIRO 5 – Tra Martin e Bagnaia c’è un decimo. Giro veloce di M.Marquez

GIRO 4 – Caduta di Pedrosa, rider OK! Bezzecchi sorpassa M.Marquez

GIRO 3 – Bagnaia commette un errore, Martin al comando. Undicesimo R.Fernandez, davanti a: Pedrosa, Vinales, Morbidelli, Mir, Acosta, Zarco, A.Espargarò, Quartararo, Rins, A.Fernandez, Nakagami, Bradl, Savadori

GIRO 2 – Bagnaia sorpassa M.Marquez che tenta la risposta ma va largo e ne approfitta Martin che sale secondo. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, Bezzecchi, A.Marquez, Binder, Oliveira, Miller, Bastianini e Di Giannantonio

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di M.Marquez che resta davanti, Martin in seconda posizione davanti a Bezzecchi, Bagnaia e A.Marquez. Sorpasso capolavoro di Bagnaia su Martin e Bezzecchi all’esterno e sale secondo

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:00 Parte il giro di formazione!

13:59 La scelta delle gomme:

13:57 Sono quasi 300 mila gli spettatori presenti in circuito questo weekend

13:37 25 MINUTI AL VIA

GP di Spagna – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2024.

A partire dalle 13:45 inizieremo il commento della gara che vedrà scattare davanti a tutti Marc Marquez, alla sua prima pole con la Ducati. Per l’otto volte iridato è la 65esima pole in MotoGP, 93esima in carriera. Con lui in prima fila Bezzecchi e Martin.

Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez. Terza fila tutta italiana con le Ducati di Bagnaia, Morbidelli e Bastianini. Quarta fila per il rookie Acosta e per le Aprilia di Vinales ed Espargarò.

GP SPAGNA 2024: DIRETTA GARA A PARTIRE DALLE 14:00

Ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Jorge Martin davanti a Pedro Acosta e Dani Pedrosa. Tante le cadute eccellenti, su tutte quelle di Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

La Foto Gallery della Sprint Race del Gran Premio di Spagna a Jerez

In Moto3 vittoria dell’olandese Veijer:

In Moto2, vittoria di Aldeguer: