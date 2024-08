MotoGP | GP Austria 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:44 Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio d’Austria. Buona serata!

GIRO 14 – ULTIMO GIRO! Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del Gran Premio d’Austria! Secondo Jorge Martin davanti ad Aleix Espargarò. Quarto Bastianini, davanti a Miller, Morbidelli, Binder, Bezzecchi, P.Espargarò e Acosta. Undicesimo Vinales, a seguire: Quartararo, Oliveira, R.Fernandez, Zarco, Nakagami, Marini, Savadori e Mir a chiudere la classifica

GIRO 13 – Bastianini sorpassa Miller e sale quarto. Morbidelli sorpassa Binder e sale sesto

GIRO 12 – TOP 10: Bagnaia, Martin, A.Espargarò, Miller, Bastianini, Morbidelli, Binder, Bezzecchi, P.Espargarò e Oliveira

GIRO 11 – Martin torna secondo, terzo A.Espargarò

GIRO 10 – Bastianini sorpassa Morbidelli e sale quinto, contatto tra i due. Caduta di M.Marquez, rider OK

GIRO 9 – 1.4 il vantaggio di Bagnaia su M.Marquez

GIRO 8 – Martin fa il long lap penalty e rientra davanti ad A.Espargarò. TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Martin, A.Espargarò, Miller, Morbidelli, Bastianini, Binder, Bezzecchi e P.Espargarò

GIRO 7 – Quasi sette i decimi di vantaggio di Bagnaia

GIRO 6 – LONG LAP PENALTY a Martin per non aver perso un secondo nel settore dove ha commesso l’errore

GIRO 5 – M.Marquez perde dai primi due, ora è a nove decimi da Martin

GIRO 4 – A.Espargarò sta guadagnando terreno su M.Marquez

GIRO 3 – Tre decimi di vantaggio per Bagnaia

GIRO 2 – Martin va largo e cede la posizione a Bagnaia. TOP 10: Bagnaia, Martin, M.Marquez, A.Espargarò, Miller, Morbidelli, P.Espargarò, Binder, Bastianini e Oliveira. Undicesimo Acosta davanti a Quartararo, Bezzecchi, Vinales, Zarco, R.Fernandez, Mir, Savadori, Nakagami, Rins, Marini e A.Fernandez

