MotoGP | GP Austria 2024: le Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:15 SEMAFORO VERDE! Bagnaia anticipa tutti ma ovviamente è seguito dagli altri!

11:05 BANDIERA A SCACCHI! Acosta fuori per 24 millesimi! Passano in Q2 Miller e P.Espargarò. Oliveira eguaglia il tempo di Espargarò ma è lo spagnolo a passare avendo fatto il tempo per prima

11:03 Miller primo in 1:28.567

11:01 Casco rosso per P.Espargarò. Poco dopo fa il miglior tempo in 1:28.635

10:56 TOP 10: Acosta, Miller, Quartararo, Oliveira, A.Fernandez, Zarco, Mir, R.Fernandez e Savadori. Marini undicesimo, Bradl, P.Espargarò e Rins chiudono la classifica

10:55 Quartararo sale secondo ma ci sono Oliveira, Acosta e Miller con caschi rossi. Oliveira primo in 1:29.201 e Acosta torna primo in 1:28.864, Miller secondo

10:54 Oliveira primo con 1:29.673 e poco dopo è Acosta a mettersi davanti in 1:29.393

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:41 BANDIERA A SCACCHI! Terminano qui le FP2 con il miglior tempo di Bagnaia in 1:29.243

10:29 In questo momento sono in corso le FP2. Incidente casalingo per Martin che è caduto dalla doccia e si è tagliato un dito. Il DR Charte è nel suo box. TOP 10: Bagnaia, P.Espargarò, M.Marquez, Martin, Vinales, Acosta, Quartararo, Bezzecchi, Bastianini e Miller

Diretta Qualifiche GP Austria 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Red Bull Ring dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Austria

Ieri Pecco Bagnaia aveva ottenuto il miglior tempo nelle prove, precedendo Franco Morbidelli e Jorge Martin. Dovranno passare dalla tagliola della Q1 tra gli altri: Pedro Acosta, Jack Miller, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Augusto Fernandez, Luca Marini, Alex Rins e Miguel Oliveria.

Out Fabio di Giannantonio, che in una caduta alla curva 8, ha riportato la lussazione della spalla sinistra e che non parteciperà al Gran Premio.

Pecco Bagnaia il più veloce delle pre-qualifiche del GP d’Austria

Fabio di Giannantonio Out GP Austria

Vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 15:00 si disputerà la Sprint Race del Gran Premio d’Austria. La gara sarà domani alle 14:00.

