MotoGP | GP Australia 2024: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

06:31 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani mattina, ore 5:00 con la Sprint Race del Gran Premio d’Australia. Buona giornata!

06:24 Bagnaia ha perso sei punti da Martin. 16 i punti che dividono i due. Di Giannantonio sotto investigazione per la pressione delle gomme

GIRO 13 – Bezzecchi viene portato via in barella ma è cosciente. Jorge Martin vince la Sprint Race del GP d’Australia! Marc Marquez secondo davanti ad Enea Bastianini. Quarto Bagnaia, a seguire: Di Giannantonio, Morbidelli, R.Fernandez, A.Espargarò, A.Fernandez e Marini chiude la TOP 10. Undicesimo Quartararo, a seguire: Rins, Mir, Nakagami e Savadori

He wins and extends his championship lead! 👏 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/gzDhWEhmA3

Another #TissotSprint masterclass from @88jorgemartin 🥇

GIRO 12 – Bezzecchi probabilmente tradito dal vento tampona Vinales, brutta caduta per entrambi, piloti coscienti. Caduta di Binder, rider OK

Contact between Vinales and Bezzecchi into Turn 1, both riders go down!

Both riders are conscious #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/D0ZIxOleOk

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024