MotoGP | GP Australia 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

02:22 Bagnaia quinto. TOP 10: Vinales, Martin, M.Marquez, R.Fernandez, Bagnaia, A.Marquez, Bezzecchi, Morbidelli, Bastianini e Binder. Undicesimo Rins davanti a Di Giannantonio

02:21 Vinales primo in 1:27.991. M.Marquez sale in terza posizione

02:20 Martin si migliora con 1:28.365. TOP 10: Martin, Vinales, Morbidelli, Bastianini, Binder, Bagnaia, M.Marquez, R.Fernandez, Bezzecchi e A.Marquez. Undicesimo Rins davanti a Di Giannantonio

02:19 Caduta di Di Giannantonio in curva 1, rider OK!

02:18 Martin primo in 1:29.931 davanti a Vinales e Di Giannantonio. Bastianini sale secondo. Quarto Bagnaia davanti a M.Marquez

02:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2! R.Fernandez e Rins sono gli unici con soft all’anteriore, gli altri sono tutti con media

02:08 TOP 10: R.Fernandez, Bastianini, Marini, Zarco, Acosta, Miller, A.Fernandez, Mir, Quartararo e A.Espargarò. Undicesimo Nakagami davanti a Savadori

02:07 R.Fernandez primo con 1:29.397, Bastianini secondo. Sono loro due che passano in Q2

02:06 Marini al comando! 1:29.727

02:05 BANDIERA A SCACCHI! Bastianini primo in 1:29.728

02:04 Zarco secondo, poco dopo viene beffato da Miller e poi è Marini a riprendersi la seconda posizione

02:03 R.Fernandez sale secondo e poco dopo è Miller a mettersi in seconda posizione

02:02 Bastianini secondo, tempo fotocopia di Acosta che poi si migliora in 1:29.976

02:00 Mir secondo ma Marini fa secondo. Quarto Miller davanti a Bastianini, Zarco, Quartararo, R.Fernandez, Nakagami e A.Fernandez. Undicesimo Savadori davanti ad A.Espargarò

01:59 Acosta torna primo in 1:31.627

01:58 Acosta primo con slick in 1:33.070, secondo Marini che poco dopo si mette davanti in 1:32.940. Condizioni della pista in netto miglioramento

01:56 A.Fernandez sale terzo ma si becca una raffica di vento che lo porta fuori

01:54 Miller in seconda posizione davanti a R.Fernandez e Savadori. Sesto Mir, a seguire Marini e A.Espargarò

01:53 Zarco primo in 1:34.481

01:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1. Marini, Rins e A.Fernandez con slick

01:42 M.Marquez si migliora con 1:35.325

01:40 BANDIERA A SCACCHI!

01:38 M.Marquez primo con rain soft in 1:36.068

01:36 Vinales primo con rain media in 1:36.200, secondo Zarco con soft

01:35 M.Marquez con rain soft sale al comando in 1:36.470

01:34 A.Marquez con rain media sale davanti in 1:36.604. Problema tecnico per Nakagami. Poco dopo è Martin a mettersi davanti in 1:36.578 con rain soft

01:31 Bagnaia sale al comando in 1:37.054

01:29 Bastianini sale in sesta posizione, terzo Bagnaia

01:27 Piloti in pista con gomma rain. 10 minuti al termine delle FP2. Davanti a tutti M.Marquez con 1:37.078, seguito da: Acosta e Zarco. Quarto Vinales, davanti a: R.Fernandez, Bagnaia, Morbidelli, Di Giannantonio, A.Marquez e Bastianini

Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island dove, a partire dalle 01:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d'Australia!

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marc Marquez, che aveva preceduto suo fratello Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

Dovranno passare dalla Q1: Fabio Quartararo su Yamaha 11esimo, l’idolo di casa Jack Miller (KTM Factory), Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), Johann Zarco (miglior pilota Honda con il 14esimo tempo e vincitore lo scorso anno in sella alla Ducati Pramac, ndr), Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3), Enea Bastianini (Ducati Factory, molto sfortunato con le bandiere gialle, ndr), Joan Mir (Repsol Honda), Aleix Espargarò (Aprilia Factory), Luca Marini (Repsol Honda), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e i due piloti Aprilia Trackhouse, Lorenzo Savadori e Raul Fernandez.

Marc Marquez il più veloce delle pre-qualifiche del GP d’Australia

