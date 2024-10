MotoGP | GP Thailandia 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Thailandia – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Buriram dove, a partire dalle 05:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Thailandia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marc Marquez, che aveva preceduto Jorge Martin, Enea Bastianini e Pecco Bagnaia.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri: Brad Binder (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (KTM) e nostri Fabio di Giannantonio (Ducati GP 23 VR46 Racing Team, 16esimo), Luca Marini (Repsol Honda, 17esimo) e Lorenzo Savadori (che sostituisce ancora Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing, 21esimo).

Marc Marquez il più veloce delle pre-qualifiche del GP della Thaikandia

DIRETTA QUALIFICHE MOTOGP THAILANDIA DALLE 05:50

05:25 15 MINUTI AL TERMINE

05:20 In questo momento sono in corso le FP2 con M.Marquez davanti a tutti in 1:29.888 davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Poco dopo è Martin a passare terzo. TOP 10: M.Marquez, Bagnaia, Martin, Bezzecchi, A.Fernandez, A.Marquez, Bastianini, Di Giannantonio, Nakagami e Quartararo