MotoGP | Test Jerez: la prima giornata in DIRETTA (live e foto)

🏁🏁🏁 for day one pic.twitter.com/rAoV6QAPf6 — Simon Patterson (@denkmit) November 18, 2021

18:00 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la prima giornata di test a Jerez de La Frontera. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani mattina ore 10:00 per la seconda e ultima giornata di test! Buona serata!

20 MINUTI AL TERMINE DELLA GIORNATA!

17:35 Solo A.Espargarò in pista

17:29 Passi avanti per i rookie KTM Fernandez e Gardner con il 19 esimo e 24 esimo tempo

17:27 Nakagami, Mir, i fratelli Binder e Kallio gli unici in pista

17:19 Tutti fermi ai box a parte A.Espargarò e Oliveira

17:05 Ed ecco il “Bez”, Marco Bezzecchi:

17:04 Il “Maro”, Luca Marini:

17:02 E adesso le Ducati del Team VR46

17:01 Un bellissimo scatto del “Diggia”, Fabio Di Giannantonio:

16:59 La “Bestia” Enea Bastianini al lavoro:

16:48 E ora, qualche scatto dei nostri italiani del team Gresini

16:47 Tornano al lavoro Bagnaia e Rins

16:45 Con l’assenza di Marc Marquez, è il pilota LCR Nakagami a lavorare sulla Honda 2022

16:41 Molti piloti fermi ai box, al lavoro solo: Marini, A.Espargarò, B.Binder, A.Marquez, Guintoli e Di Giannantonio

16:33 Zarco sale in seconda posizione a 43 millesimi da Nakagami

16:29 Sul fronte Ducati, per questo test la moto nuova la userano solo Bagnaia e Miller, mentre in Pramac una nuova da dividere in due. Gli altri tutte con 2021. Marini avrà a disposizione una moto nuova nei test di Sepang

16:28 Dovizioso, al momento diciottesimo, è al lavoro con la M1 prototipo 2022

Still the same rider in first place but there were changes! 👀@eneabastianini went to first place briefly before @takanakagami30 took top spot again! 💪#2022Loading | #MotoGP pic.twitter.com/ujsLa309wk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2021

That’s Day One in Jerez wrapped up for @polespargaro. Some discomfort but good work done 💪 pic.twitter.com/fbIm10yqv5 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 18, 2021

16:04 Nakagami primo con 1:37.313

16:02 Martin in decima posizione

16:00 La TOP 10 a due ore dal termine: Bastianini, Bagnaia, Vinales, Nakagami, Rins, Zarco, Morbidelli, Quartararo, P.Espargarò e Mir

15:56 Vinales sale in terza posizione

15:55 Vinales con casco rosso al secondo settore

15:44 Riprende l’azione in pista!

15:41 BANDIERA ROSSA! Caduta di A.Espargarò, rider OK!

15:32 Bastianini primo con 1:37.402

15:27 Bagnaia passa al comando con 1:37.536

15:19 Zarco si migliora in quinta posizione

14:57 Molti piloti ai box, in pista solo: Morbidelli, Martin e Savadori

14:51 TOP 10: Nakagami, Bastianini, Rins, Vinales, Quartararo, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, P.Espargaro e Mir

14:38 Gli altri italiani: 14mo Marini, 18mo Dovizioso, 20mo Savadori, 25mo Di Giannantonio, 26mo Bezzecchi

14:36 TOP 10: Nakagami, Bastianini, Rins, Vinales, Quartararo, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, P.Espargarò e Mir

14:26 Le prime foto di Marco Bezzecchi con la sua Ducati!

14:18 Tutti ai box ad eccezione di Savadori

14:00 Quattro ore dall’inizio dei test, la TOP 10: Nakagami, Bastianini, Rins, Vinales, Quartararo, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, P.Espargarò, A.Espargarò

13:51 Solo tre piloti in pista: Nakagami, A.Espargaro e Savadori

13:38 Molti piloti ai box, solo in pista in questo momento: Nakagami, Bagnaia, Marini, Savadori e Gardner

13:26 Quinto tempo per Quartararo a 3 decimi da Nakagami

13:22 TOP 10: Nakagami, Bastianini, Rins, Vinales, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, P.Espargarò, A.Espargarò e Quartararo

13:03 Tre ore dall’inizio dei test, TOP 10: Nakagami, Bastianini, Rins, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, P.Espargarò, A.Espargarò, Vinales e Quartararo

12:46 Secondo tempo per Bastianini

12:34 TOP 10: Nakagami, Rins, Bagnaia, Morbidelli, P.Espargarò, A.Espargarò, Vinales, Quartararo, B.Binder e A.Marquez

12:17 TOP 10: Nakagami, Bagnaia, Morbidelli, Quartararo, B.Binder, Rins, A.Marquez, P.Espargarò, A.Espargarò e Zarco

12:08 Quasi tutti fermi ai box

12:00 La TOP 10 a dure ore dall’inizio dei test: Nakagami primo con 1:37.713, Bagnaia, Morbidelli, Quartararo, B.Binder, Rins, A.Marquez, P.Espargarò, A.Espargarò e Zarco

11:48

11:41 Morbidelli si migliora e sale in terza posizione

11:39 Morbidelli in sesta posizione

11:35 Gli altri italiani: 12mo Bastianini, 17mo Savadori, 18mo Dovizioso, 19mo Marini, 24mo Di Giannantonio, 25mo Bezzecchi

11:34 TOP 10: Nakagami, Bagnaia, Quartararo, B.Binder, Rins, A.Marquez, P.Espargarò, A.Espargarò, Zarco e Oliveira

11:27 Quartararo sale in terza posizione

11:22 TOP 10 Nakagami, Bagnaia, B.Binder, Rins, A.Marquez, P.Espargarò, A.Espargarò, Zarco, Oliveira e Mir

11:17 Anche il Campione del Mondo, Fabio Quartararo inizia la giornata di lavoro. Fuori anche Marco Bezzecchi per la prima volta in MotoGP

11:17 La prima uscita di Fabio Di Giannantonio in MotoGP!

11:16 Bagnaia in terza posizione

11:13 TOP 10: Nakagami, B.Binder, Bagnaia, Rins, P.Espargarò, A.Marquez, Oliveira, Zarco, Mir e Vinales

The first lap of 2022. Or the last of 2021? 🤔 pic.twitter.com/VGzi0lA9As — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 18, 2021

11:06 Fuori anche Zarco e Bagnaia

11:04 Al lavoro B.Binder, Alex Marquez, P.Espargarò e Oliveira

11:03 Nakagami primo in 1:38.543, terzo Mir

11:01 Rins passa al comando con 1:40.641, seguito da Nakagami

11:00 Anche Mir in pista

10:58 Anche Nakagami e Rins in pista

10:57 Inizia l’azione Luca Marini con la Ducati del team VR46 e fa il primo tempo di giornata in 1:43.364

10:50 E’ trascorsa quasi un’ora dall’inizio dei test ma nessuno è ancora sceso in pista

10:41 Sarà il primo test senza Valentino Rossi che domenica ha corso la sua ultima gara in MotoGP:

Last weekend marked the end of the 2021 @MotoGP season – not ready to let it go? Don’t worry you don’t have to. Check out these highlights to get an access all areas look behind the scenes at the #ValenciaGP #MotoGP | @ValeYellow46 pic.twitter.com/XXvnXoTEzq — PETRONAS SRT (@sepangracing) November 17, 2021

10:35 In attesa di darvi qualche indicazione dalla pista, ecco il dietro le quinte del team Ducati Lenovo, dopo il podio di Valencia:

With the Teams Championship in the bag, @ducaticorse had plenty to celebrate in Valencia! 🎉 Join @PeccoBagnaia and @jackmilleraus behind the scenes in previously unseen footage! 👀#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/YnSqPjjKaQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2021

10:30 Al lavoro in questi test anche i test rider Dani Pedrosa, Sylvain Guintoli, Lorenzo Savadori, Mika Kallio e Takuya Tsuda

10:28 Pista ancora fredda, 11°

10:25 Il grande assente in questa due giorni di test è Marc Marquez, alle prese con la diplopia dopo una caduta in allenamento. Al momento non si sa ancora se l’otto volte campione del mondo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico

Ramon eager to make the most of the track time. @polespargaro waiting for track conditions to warm up a little 😅 pic.twitter.com/XbqMWVVSDl — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 18, 2021

10:16 17° nell’aria e solo 10° sull’asfalto, ecco perché sono tutti ancora ai box

10:06 Ancora tutti fermi ai box

10:00 SEMAFORO VERDE! Inizia la prima giornata di test!

Carissimi amici di MotoGranPrix, buongiorno e benvenuti al commento della prima giornata di test MotoGP sul circuito di Jerez de La Frontera! Il 2021 ormai è alle spalle ed è tempo per i big del Motomondiale di guardare già alla nuova stagione.

Dopo la vittoria del mondiale costruttori, il Direttore Generale di Ducati Corse, Massimo Dall’Igna ha tirato le somme di questa stagione: