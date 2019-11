MotoGP | GP Malesia: La gara in diretta (live e foto)

GIRO 6 – Rossi entra su Miller ma la sua Ducati gli sfrutta la scia e si riporta davanti

GIRO 5 – Vinales gira sotto il muro dei 2 minuti, Quartararo è scivolato in ottava posizione. Il vantaggio di Vinales su Marquez è di 1,7 secondo alla fine del secondo settore

GIRO 4 – Rossi il più veloce con 1:59.661, Dovizioso sorpassa Miller e va all’inseguimento di Marquez. Rossi va all’interno di Miller ma l’australiano gli risponde. Morbidelli si porta dietro a Valentino. Rins supera Morbidelli

GIRO 3 – Buona prima parte di gara per Zarco che è nono. Top 10: Vinales, Miller, Marquez, Dovizioso, Rossi, Morbidelli, Rins, Quartararo, Zarco e Petrucci. Vinales ha un vantaggio di 9 decimi sugli inseguitori. Marquez sorpassa Miller

GIRO 2 – Rossi raggiunge la quinta posizione, Vinales comanda la gara e cerca di aprirsi un gap. Rossi supera Dovizioso ma il pilota della Ducati si riprende la posizione

GIRO 1 – Buono spunto di Morbidelli che si porta in testa ma Miller gli chiude la traiettoria e si mette primo, Marquez è già quinto. Vinales si è portato in seconda posizione, davanti a Morbidelli. Quartararo scivolato in sesta posizione, Rossi è nono. Marquez attacca Morbidelli. Marquez entra su Miller.

07:59 Partito il giro di formazione!

07:56 Morbida davanti e dietro per Dovizioso e Miller. Quartararo con media davanti e soft dietro, scelte univoche per gli altri piloti con la media

Cari amici di MotoGrandPrix, benvenuti al commento del Gran Premio della Malesia! Dopo le gare della Moto3 (vittoria per Lorenzo Dalla Porta) e della Moto2 (gara vinta da Brad Binder con Alex Marquez Campione del Mondo) è tempo di vedere i nostri beniamini della MotoGP!

Rimanete sintonizzati, domenica al Sepang international Circuit è in programma il Gran Premio della Malesia, diciottesima gara del Motomondiale 2019, che potrete seguire Live da questo sito a partire dalle 07.30. La gara si disputerà alle 08:00 italiane.

Ad aggiudicarsi la pole uno straordinario Fabio Quartararo che ha battuto Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Sesto tempo per Valentino Rossi, mentre Andrea Dovizioso e Marc Marquez scatteranno dalla decima e undicesima casella.

Questa la griglia di partenza:

1)Fabio Quartararo

2)Maverick Vinales

3)Franco Morbidelli

4)Jack Miller

5)Cal Crutchlow

6)Valentino Rossi

7)Alex Rins

8)Danilo Petrucci

9)Johann Zarco

10)Andrea Dovizioso

11)Marc Marquez

12)Francesco Bagnaia

07:48 I piloti si dirigono verso la griglia di partenza!

