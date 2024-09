MotoGP | Test Misano in DIRETTA (live e foto)

09:37 La pista si sta asciugando ma non abbastanza da poter scendere in pista. Dopo il forfait di questo weekend causa gastroenterite, Luca Marini e Joan Mir sono presenti

09:34 Pista ancora silenziosa. Vi ricordiamo che la sessione si fermerà alle 12:45 per la pausa pranzo e riprenderà alle 14:35

09:20 Il programma della giornata dei team: Honda prova un nuovo pacchetto aerodinamico, per KTM, Ducati e Aprilia prove di setting mentre Yamaha cerca più dati

09:01 Tutti sono ancora fermi ai box. Assente Fabio Di Giannantonio

09:00 SEMAFORO VERDE! Questa notte a Misano ha piovuto e l’asfalto sarà ancora bagnata. Ci sono 23 gradi nell’aria

Diretta Test IRTA MotoGP Misano – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in diretta dal Marco Simoncelli World Circuit di Misano, dove dalle 09:00 alle 18:00 si disputeranno i test IRTA della MotoGP (pausa alle 12:45). Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i tempi e le foto dal circuito!

Ieri, fantastica vittoria di Marc Marquez con la livrea speciale dedicata a Fausto Gresini. Sul podio, le Ducati Lenovo di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. La lotta mondiale tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia scende a -7, complice l’errore di strategia dello spagnolo che ha deciso di cambiare moto causa pioggia ma non è stata la mossa giusta in quanto ha smesso poco dopo.

