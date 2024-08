MotoGP | GP Silverstone 2024: le Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

12:45 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 16:00 con la Sprint Race del Gran Premio di Silverstone:

12:30 BANDIERA A SCACCHI! Prendono tutti bandiera gialla. La pole position va ad Aleix Espargarò! Secondo Pecco Bagnaia, davanti a Bastianini. Quarto Martin davanti ad A.Marquez, Binder, M.Marquez, Vinales, Acosta e Di Giannantonio. Undicesimo Miller davanti a Bezzecchi

12:29 Caduta di Vinales, rider OK. Eapargarò primo in 1:57.309

12:27 Errore per Bagnaia che va lungo, distratto dalla visiera

12:22 Martin terzo. TOP 10: Bagnaia, Bastianini, Martin, Espargarò, M.Marquez, Vinales, Acosta, A.Marquez, Di Giannantonio e Binder. Undicesimo Miller davanti a Bezzecchi

12:21 Tantissimi caschi rossi accesi! Bagnaia primo in 1:57.517, nuovo record della pista

12:20 Martin terzo e Bastianini passa davanti a tutti con 1:57.934

12:19 Bagnaia primo in 1:57.987, secondo M.Marquez

12:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

12:07 In Q2 passano A.Marquez e Acosta. TOP 10: A.Marquez, Acosta, Morbidelli, R.Fernandez, Oliveira, Zarco, A.Fernandez, Quartararo, Marini e Mir. Undicesimo Nakagami davanti a Gardner

12:06 BANDIERA A SCACCHI! Acosta al comando in 1:58.404 davanti a R.Fernandez. A.Marquez davanti a tutti in 1:58.373. Morbidelli fuori per due decimi

12:04 R.Fernandez al comando in 1:58.608 davanti ad Acosta

11:58 TOP 10: Acosta, A.Marquez, Morbidelli, R.Fernandez, Oliveira, Zarco, Quartararo, Marini, Mir e A.Fernandez. Undicesimo Nakagami, a seguire Gardner

11:57 A.Marquez primo ma viene beffato da Acosta con lo stesso tempo, 1:58.651

11:55 Acosta passa davanti in 1:58.702, secondo R.Fernandez

11:54 Morbidelli chiude primo con 1:59.160

11:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

11:40 BANDIERA A SCACCHI! A tra poco con le qualifiche!

11:38 Bastianini sale in quarta posizione

11:37 Bagnaia sale in seconda posizione. Di Giannantonio sale sesto. Undicesimo Bezzecchi

11:36 Ultimi 5 minuti di sessione. TOP 10: Martin, Espargarò, Bagnaia, Vinales, Bastianini, Morbidelli, M.Marquez, Oliveira, Acosta e R.Fernandez

11:29 Martin passa al comando in 1:59.039

11:27 Martin in seconda posizione

11:25 In questo momento sono in corso le seconde libere. Davanti a tutti Espargarò in 1:59.108 davanti a Bagnaia e Vinales. Quarto Morbidelli, a seguire: Martin, Oliveira, Bastianini, Acosta, M.Marquez e Binder

Diretta Qualifiche GP Silverstone 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, a partire dalle 11:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.

Ieri Jorge Martin aveva ottenuto il miglior tempo nelle prove, precedendo Aleix Espargarò e Pecco Bagnaia. Dovranno passare dalla “tagliola” della Q2 tra gli altri: Franco Morbidelli, Raul Fernandez, il rookie Pedro Acosta, Alex Marquez, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Alex Rins, Luca Marini, Augusto Fernandez, Joan Mir, Takaaki Nakagami e la wild-card Remy Gardner.

Vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 16:00 si disputerà la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. La gara invece sarà domani alle 14:00.

