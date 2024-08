MotoGP | GP Silverstone 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

16:42 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio di Gran Bretagna. Buona serata!

16:34 Aggiornamenti su Bezzecchi: escluse fratture ma ha molto dolore

16:27 Controlli approfonditi alla caviglia di Bezzecchi

GIRO 10 – ULTIMO GIRO! Bastianini ha quasi un secondo di vantaggio su Martin. Enea Bastianini vince la Sprint Race a Silverstone! Secondo Jorge Martin davanti ad Aleix Espargarò. Quarto Binder davanti ad Acosta, a seguire: A.Marquez, Miller, Vinales, Di Giannantonio e Oliveira. Undicesimo Quartararo, a seguire: R.Fernandez, A.Fernandez, Zarco, Marini, Mir, Nakagami e Gardner

GIRO 9 – Caduta di M.Marquez, rider OK!

GIRO 8 – 3 decimi di vantaggio per Bastianini. A.Espargarò si riporta sotto Martin. L’incidente tra Morbidelli e Bezzecchi sarà rivisto dopo la gara

GIRO 7 – Long lap penalty per Di Giannantonio per track limits

GIRO 6 – 5 GIRI AL TERMINE! Sorpasso di Bastianini ma Martin si riprende la prima posizione. Poco dopo la Bestia ci riprova e questa volta la prima posizione è sua!

GIRO 5 – Caduta di Bagnaia, rider OK! TOP 10: Martin, Bastianini, A.Espargarò, M.Marquez, Binder, Acosta, A.Marquez, Di Giannantonio, Vinales e Miller

GIRO 4 – Meno di tre decimi tra Martin e Bastianini che è pronto all’attacco. Morbidelli e Bezzecchi portati al Centro Medico, entrambi coscienti

GIRO 3 – Dal replay si vede che Morbidelli perde il controllo della moto e prende in pieno Bezzecchi. TOP 10: Martin, Bastianini, A.Espargarò, Bagnaia, M.Marquez, Binder, Acosta, A.Marquez, Di Giannantonio e Miller. Undicesimo Vinales, a seguire Oliveira, Quartararo, A.Fernandez, Marini, Mir, R.Fernandez, Zarco, Gardner e Nakagami

GIRO 2 – Numero di Acosta! Contatto con Binder e dopo tenta il sorpasso su M.Marquez. C’è ancora bandiera gialla in pista

GIRO 1 – Partenza e via! Bagnaia si prende la prima posizione e poco dopo è Martin a mettersi davanti. Caduta per Bezzecchi e Morbidelli, entrambi sono soccorsi in questo momento. Bastianini sale secondo davanti ad A.Espargarò. Quarto Bagnaia davanti a Binder, Acosta, M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio e Miller

16:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

16:00 Parte il giro di formazione! 10 giri da portare a termine. La scelta delle gomme:

15:42 20 MINUTI AL VIA!

GP Gran Bretagna – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma a Silverstone. A partire dalle 15:50 commenteremo la gara con giri e punteggi ridotti.

Davanti a tutti, scatterà Aleix Espargarò davanti a Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Quarto Jorge Martin davanti ad Alex Marquez e Brad Binder. Dalla terza fila partiranno Marc Marquez, Maverick Vinales e Pedro Acosta.

