MotoGP | GP Silverstone 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

14:47 Marini sotto investigazione per pressione alle gomme

GIRO 20 – ULTIMO GIRO! Enea Bastianini vince il Gran Premio di Silverstone! Sul podio Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto M.Marquez, davanti a Di Giannantonio, Espargarò, A.Marquez, Bezzecchi, Acosta e Morbidelli. Undicesimo Quartararo davanti a Miller, Vinales, Zarco, Marini, Nakagami, A.Fernandez e Gardner

GIRO 19 – Martin va largo e Bastianini passa al comando! Di Giannantonio sorpassa Espargarò e sale quinto

😱 @88jorgemartin goes wide at the same corner again! He gifts the lead to @Bestia23 with less than two to go! 🤯#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/SXUbfC6HIc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2024

GIRO 18 – Bagnaia in solitaria, 2.4 secondi di vantaggio su M.Marquez

GIRO 17 – Bastianini a meno di quattro decimi da Martin!

GIRO 16 – 5 GIRI AL TERMINE! Bastianini recupera su Martin. Sorpasso di M.Marquez su Espargarò, sale quarto. Tra Marquez e Bagnaia ci sono due secondi

GIRO 15 – Martin a un secondo su Bastianini

GIRO 14 – Bastianini sorpassa Bagnaia e sale secondo. M.Marquez si avvicina ad Espargarò

GIRO 13 – Di Giannantonio si avvicina a M.Marquez, 1.7 di distacco

GIRO 12 – Martin sorpassa Bagnaia e sale al comando. Ritiro per Mir. Bastianini si avvicina al gruppo di testa complice una sbavatura di Martin

GIRO 11 – Bastianini sorpassa Espargarò e sale terzo

GIRO 10 – Siamo a metà gara! TOP 10: Bagnaia, Martin, Espargarò, Bastianini, M.Marquez, Di Giannantonio, A.Marquez, Acosta, Bezzecchi e Miller. Undicesimo Vinales, a seguire: Quartararo, Marini, Mir, Morbidelli, Zarco, A.Fernandez, Nakagami e Gardner

GIRO 9 – Due decimi separano Bagnaia da Martin

GIRO 7 – Sorpasso e contro sorpasso tra A.Marquez e Di Giannantonio, Diggia sorpassa e sale sesto

GIRO 6 – Sorpasso di Di Giannantonio su Acosta per la settima posizione

GIRO 5 – TOP 10: Bagnaia, Martin, Espargarò, M.Marquez, A.Marquez, Acosta, Di Giannantonio, Miller e Bezzecchi

GIRO 4 – Tre decimi tra Bagnaia e Martin, M.Marquez si avvicina a Bastianini

GIRO 3 – A.Espargarò sorpassa Bastianini e sale terzo. Undicesimo Bezzecchi, davanti a: Quartararo, Morbidelli, Marini, Mir, A.Fernandez, Zarco, Gardner e Nakagami

GIRO 2 – Ricordiamo che Morbidelli deve scontare un doppio long lap. Bastianini commette un errore e scivola terzo. Bagnaia ha sei decimi di vantaggio

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di Bagnaia che si mette primo davanti a Bastianini e Martin. Si è piantato Binder alla partenza, scivola 22esimo. Caduta di R.Fernandez e Oliveira. Brutta imbarcata di Bezzecchi, tredicesimo. TOP 10: Bagnaia, Bastianini, Martin, Espargarò, M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Miller e Vinales

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:01 Qualche goccia di pioggia inizia a intravedersi, i meccanici preparano le seconde moto

14:00 Parte il giro di formazione! All’anteriore tutti con media ad eccezione di R.Fernandez e Espargarò con hard. Al posteriore tutti con media

13:50 10 MINUTI AL VIA!

13:45 Ed ecco a voi le livree speciali per i 75 anni del Motomondiale!

Diretta GP Gran Bretagna Silverstone 2024 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove alle 14:00 si spegneranno i semafori che daranno il via all’attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa della MotoGP 2024.

Ieri, Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race, davanti a Jorge Martin ed Aleix Espargarò

Foto Gallery Sprint Race GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE 2024

DIRETTA GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA A SILVERSTONE PARTIRE DALLE 14

In Moto3 vittoria di Ivan Ortola: