MotoGP | GP Qatar 2024: la Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

GIRO 11 – ULTIMO GIRO! Sette decimi di vantaggio per Martin. Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar! Secondo Brad Binder e Aleix Espargarò. Quarto Bagnaia, davanti a M.Marquez, Bastianini, A.Marquez, Acosta, Vinales e Miller. Undicesimo Bezzecchi, seguito da: Quartararo, Oliveira, R.Fernandez, Mir, Zarco, Rins, A.Fernandez, Nakagami, Morbidelli e Marini

GIRO 10 – A.Espargarò tenta il sorpasso su Bagnaia

GIRO 8 – TOP 10: Martin, Binder, Bagnaia, M.Marquez, A.Espargarò, Bastianini, A.Marquez, Acosta, Vinales e Miller. M.Marquez commette un errore, ne approfitta A.Espargarò che torna quarto

GIRO 7 – M.Marquez sorpassa A.Espargarò e sale quarto. 5 GIRI AL TERMINE. Martin a sette decimi

GIRO 6 – Bastianini va largo e ne approfitta M.Marquez che sale quinto

GIRO 5 – TOP 10: Martin, Binder, Bagnaia, A.Espargarò, Bastianini, M.Marquez, A.Marquez, Acosta, Vinales e Miller

GIRO 4 – Bagnaia sorpassa A.Espargarò e sale terzo. Giro veloce di M.Marquez. Undicesimo Zarco, davanti a Quartararo, Bezzecchi, Oliveira, R.Fernandez, Mir, Rins, Nakagami, A.Fernandez, Marini e Morbidelli. M.Marquez è a 1.8 da Martin

GIRO 3 – Quattro decimi il vantaggio di Martin su Binder. Caduta di Di Giannantonio, rider OK

GIRO 2 – M.Marquez sorpassa Miller e sale sesto. Di Giannantonio sorpassa Miller e sale settimo, anche A.Marquez sorpassa Miller per l’ottava piazza. E poco dopo Miller viene sorpassato da Acosta che si mette nono

GIRO 1 – Ottima partenza di Binder che si mette secondo davanti a Martin, Bastianini resta terzo attaccato da A.Espargarò poco dopo. Lotta tra M.Marquez e Di Giannantonio per la settima posizione. Bagnaia sorpassa Bastianini e sale quarto. TOP 10: Martin, Binder, A.Espargarò, Bagnaia, Bastianini, Miller, M.Marquez, Di Giannantonio, A.Marquez e Acosta

17:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. E’ tutto pronto!

17:00 Parte il giro di formazione!

16:50 10 MINUTI AL VIA! 11 i giri da disputare

GP Qatar – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della MotoGP 2024. A partire dalle 17:00 commenteremo la gara con giri e punteggi ridotti.

Davanti a tutti, scatterà Jorge Martin, seguito da Aleix Espargarò ed Enea Bastianini. Dalla seconda fila scatteranno Brad Binder, Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Settimo Fabio Di Giannantonio davanti a Pedro Acosta e Alex Marquez. Decimo Maverick Vinales seguito da Jack Miller e Raul Fernandez.

DIRETTA SPRINT RACE GP QATAR A PARTIRE DALLE 17:00

