MotoGP | GP Portogallo 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

GIRO 12 – Acosta sorpassa Bagnaia ma va largo e Pecco lo sorpassa nuovamente

GIRO 11 – M.Marquez riprende terreno su Acosta, portandosi a meno di due decimi

GIRO 10 – Acosta è vicino a Bagnaia, tre decimi di gap

GIRO 9 – Undicesimo Bezzecchi, seguito da: Rins, A.Espargarò, A.Fernandez, Di Giannantonio, Zarco, Mir, Nakagami, Marini, Morbidelli e A.Marquez

GIRO 8 – Sorpasso di Acosta su M.Marquez! Il rookie è quinto. TOP 10: Martin, Vinales, Bastianini, Bagnaia, Acosta, M.Marquez, Binder, Miller, Quartararo e Oliveira

GIRO 7 – Acosta sorpassa Binder e sale sesto

GIRO 6 – Giro veloce di Bastianini. M.Marquez perde terreno da Bagnaia, otto decimi di ritardo

GIRO 5 – TOP 10: Martin, Vinales, Bastianini, Bagnaia, M.Marquez, Binder, Acosta, Miller, Quartararo e Rins

GIRO 4 – Caduta di R.Fernandez, rider OK. Vinales si avvicina a Martin, quattro decimi tra i due. Bagnaia si avvicina a Bastianini, meno di tre decimi tra i due

GIRO 3 – Martin ha quasi mezzo secondo di vantaggio su Vinales. Undicesimo Oliveira, seguito da: Bezzecchi, A.Fernandez, R.Fernandez, Di Giannantonio, Zarco, A.Espargarò, Marini, Mir, Nakagami, A.Marquez e Morbidelli

GIRO 2 – Caduta di A.Marquez che riprende la gara, Morbidelli rientra in pista. TOP 10: Martin, Vinales, Bastianini, Bagnaia, M.Marquez, Miller, Binder, Acosta, Quartararo e Rins

GIRO 1 – Partenza e via! Ottima partenza di Martin davanti a tutti seguito da Bastianini. Caduta di Morbidelli, rider OK! Bagarre tra Bagnaia e M.Marquez

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. E’ tutto pronto!

15:00 Parte il giro di formazione!

14:57 Tutti con hard all’anteriore e media al posteriore

14:50 La concentrazione dei 22 Top Riders della classe regina:

