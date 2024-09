MotoGP | GP Misano 2024: la Gara in DIRETTA (foto e video)

13:39 Ci siamo quasi!

#MotoGP Race Build Up | 2024 #SanMarinoGP 🇸🇲 https://t.co/UVnbupt7oi

13:26 Assente Luca Marini per indisposizione

13:25 Poco più di 30 minuti all’inizio della gara. Piove a Misano. Questo weekend ci sono stati ben 163.558 spettatori solo oggi, 89.678 fans sono presenti sul circuito!

Diretta MotoGP Misano Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Sabato Pecco Bagnaia aveva conquistato la pole position, ma la Sprint Race era stata vinta da Jorge Martin, davanti allo stesso Bagnaia e a Morbidelli.

Quarta e quinta posizione per Enea Bastianini e Marc Marquez, con l’otto volte iridato che ha preceduto il rookie KTM Pedro Acosta.

#MotoGP #MotoGP2024 #SanMarinoGP #MisanoGP #Motorionline Gara in rimonta per #EneaBastianini e #MarcMarquez, che chiudono in quarta e quinta posizione https://t.co/fK9nAskinK

— MotoGrandPrix (@motograndprixit) September 7, 2024