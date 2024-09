MotoGP | GP Misano 2 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:07 TOP 10: Binder, Oliveira, Di Giannantonio, R.Fernandez, Marini, Mir, Zarco, A.Fernandez, Miller e Nakagami. Undicesimo A.Marquez

11:05 BANDIERA A SCACCHI! Binder e Oliveira passano in Q2

11:04 Caduta di A.Fernandez, rider OK!

11:02 Binder primo in 1:31.070, Oliveira secondo

11:02 R.Fernandez sale in seconda posizione

10:57 TOP 10: Oliveira, Mir, A.Fernandez, Di Giannantonio, R.Fernandez, Zarco, Miller, Marini, Binder e Nakagami. Undicesimo A.Marquez

10:56 Caduta di A.Marquez, rider OK. Rins dichiarato UNFIT

10:55 A.Fernandez sale primo in 1:31.722 ma è poi Oliveira a tornare davanti in 1:31.341 davanti nuovamente a Mir. Quarto Di Giannantonio

10:54 1:31.920 con Oliveira davanti a Mir

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:42 TOP 10: Acosta, Quartararo, Bagnaia, M.Marquez, Martin, Vinales, Morbidelli, Bastianini, R.Fernandez e Binder. Undicesimo A.Espargarò, a seguire: A.Fernandez, Bezzecchi, Zarco, Oliveira, Marini, Mir, A.Marquez, Miller, Di Giannantonio, Nakagami e Rins che è indisposto causa febbre

10:40 Terminate le FP2! Miglior tempo di Acosta in 1:31.451, caduta di M.Marquez senza conseguenze

Diretta GP Misano 2 Qualifiche – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Marco Simoncelli World Circuit di Misano per la diretta delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Restate sintonizzati su questa pagina a partire dalle 10:50 per la diretta del Q1, dal quale dovranno passare per aggiudicarsi le prime due posizioni per l’accesso in Q2, tra gli altri: Jack Miller, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Alex Marquez, Brad Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez, Luca Marini, Joan Mir, Augusto Fernandez e Takaaki Nakagami.

Ieri, Pecco Bagnaia è stato il protagonista delle Prove con un giro record:

Clicca qui per guardare le foto più belle del Day 1 a Misano:

DIRETTA QUALIFICHE GP MISANO 2 DALLE 10:50