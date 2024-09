MotoGP | GP Indonesia 2024: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

05:27 Secondo Acosta davanti a Bagnaia e Bastianini

05:26 Altra caduta di M.Marquez alla curva 10! Rider OK!

05:24 Si ritorna in pista! M.Marquez in azione

05:22 Terzo tempo per Bezzecchi. A.Marquez non ha riportato fratture

05:19 Martin si migliora in 1:29.088. TOP 8: Martin, Zarco, Quartararo, Acosta, Bezzecchi, Vinales e R.Fernandez. Caduta di Bastianini, rider OK! Bagnaia ancora senza tempo

05:17 Martin primo in 1:29.299, caduta per M.Marquez alla curva 15. Rider OK! Secondo Quartararo, terzo Vinales

05:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

05:13 Pochi minuti al Q2!

05:06 TOP 10: Zarco, R.Fernandez, A.Espargarò, A.Marquez, Rins, Miller, Marini, Nakagami, Binder, Mir e A.Fernandez

05:05 BANDIERA A SCACCHI! Caduta di A.Marquez, pilota OK ma dolorante

05:02 Zarco primo in 1:29.995 davanti a R.Fernandez. Problema tecnico per Binder. Caduta di A.Espargarò in curva 1, rider OK ma zoppicante

04:55 A.Marquez primo in 1:30.243 davanti a Rins

04:54 R.Fernandez primo in 1:30.356 davanti a Zarco e B.Binder. Quarto Miller, a seguire: Mir, A.Fernandez, Espargarò, Nakagami, Rins e Marini. Undicesimo A.Marquez

04:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

Diretta Qualifiche GP Indonesia – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Mandalika dove, a partire dalle 04:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Indonesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica. Dovranno passare dal Q1, tra gli altri: Luca Marini, Aleix Espargarò, Brad Binder, Jack Miller e Alex Marquez.

Enea Bastianini il più veloce delle pre-qualifiche del GP d’Indonesia

04:41 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Morbidelli, Espargarò, M.Marquez, Bagnaia, Martin, Di Giannantonio, Bastianini, Vinales, Quartararo e Acosta. Undicesimo Zarco, seguito da: Rins, Mir, A.Fernandez, Binder, Nakagami, Marini, A.Marquez, Bezzecchi, Miller e R.Fernandez. Ricordiamo che Oliveira è unfit per la rottura del polso

04:40 Morbidelli primo in 1:30.330

04:39 A.Espargarò si mette davanti con 1:30.497, Bagnaia è terzo

04:37 In questo momento sono in corso le FP2. Segnaliamo la caduta di Martin, causa hard non in temperatura. Miglior tempo di M.Marquez in 1:30.510, secondo Martin davanti a Bastianini