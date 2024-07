MotoGP | GP Germania 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

GIRO 10 – Ritiro per Di Giannantonio e M.Marquez ha raggiunto il gruppo

GIRO 9 – Morbidelli sorpassa Bagnaia e sale secondo! Martin ha sette decimi di vantaggio

GIRO 8 – Morbidelli sembra essere più veloce di Bagnaia. TOP 10: Martin, Bagnaia, Morbidelli, A.Marquez, Oliveira, M.Marquez, Bastianini, R.Fernandez, Binder e Acosta. Undicesimo Bezzecchi davanti a: Di Giannantonio, Quartararo, Miller, A.Fernandez, Nkaagami, Marini, Vinales, Mir, Gardner e Bradl

GIRO 7 – Martin sorpassa Bagnaia e sale al comando. Errore di Vinales che perde il controllo alla curva 7, rientra diciottesimo. M.Marquez passa sesto

GIRO 6 – M.Marquez sorpassa R.Fernandez e sale settimo

GIRO 5 – A.Marquez attacca Oliveira e sale quarto

GIRO 4 – Morbidelli è più veloce di Martin e Bagnaia in questo momento. Meno di due decimi tra Bagnaia e Martin. M.Marquez è a 1.3 da Bagnaia

GIRO 3 – Bagnaia sorpassa Martin e sale al comando, Morbidelli sorpassa Oliveira e sale terzo. Undicesimo Di Giannantonio, a seguire: Quartararo, Bezzecchi, Acosta, Miller, A.Fernandez, Nakagami, Marini, Mir, Gardner, Acosta e Bradl

