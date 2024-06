MotoGP | GP Assen 2024: la Gara in DIRETTA (live e foto)

13:24 Con l’assenza di Aleix Espargarò e la penalità comminata a Jorge Martin per guida irresponsabile in Q2, ecco la nuova griglia di partenza:

Diretta GP Assen 2024 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con lo storico autodromo di Assen dove alle 14:00 si spegneranno i semafori che daranno il via all’attesissimo Gran Premio d’Olanda!

Ieri, Francesco Bagnaia ha vinto la Sprint Race, davanti a Jorge Martin e Maverick Vinales. Martin partirà però dalla seconda fila a causa di una penalità di tre posizioni inflitta per aver ostacolato Raul Fernandez nel corso delle qualifiche.

Nel Warm Up di questa mattina, il più veloce è stato Fabio Di Giannantonio:

Warm Up completed! ✅@FabioDiggia49 looks strong ahead of the race but it's all incredibly close! 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/gCB55JqJh3

