MotoGP | GP Aragon 2024: le Qualifiche in DIRETTA (foto e video)

11:34 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15:00 con la Sprint Race

11:30 BANDIERA A SCACCHI! Secondo Acosta, Martin resta quarto. Ed è pole position per Marc Marquez! Secondo Pedro Acosta davanti a Pecco Bagnaia. Quarto Martin, a seguire: A.Marquez, Morbidelli, Binder, Oliveira, R.Fernandez e Zarco. Undicesimo A.Espargarò davanti a Vinales

11:28 M.Marquez sta abbassando ulteriormente la sua pole provvisoria e lo fa in 1:46.766. Martin sale in seconda posizione, sta per chiudere anche Bagnaia e si migliora con il secondo tempo

11:27 Martin sale in terza posizione

11:25 5 MINUTI AL TERMINE!

11:22 TOP 10: M.Marquez, Acosta, Bagnaia, A.Marquez, Morbidelli, R.Fernandez, Zarco, Oliveira, A.Espargarò e Vinales

11:20 M.Marquez primo in 1:47.478, Acosta secondo a quasi 7 decimi. Bagnaia chiude terzo a un secondo

11:19 Primo tempo di M.Marquez in 1:47.966 davanti ad Acosta e A.Marquez. Quarto Vinales

11:18 Caduta di Martin in curva 5, rider OK!

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1!

11:08 TOP 10: Binder, Acosta, Bezzecchi, Bastianini, Miller, Di Giannantonio, Quartararo, Nakagami, A.Fernandez e Marini

11:06 BANDIERA A SCACCHI! Acosta primo in 1:48.018, Bastianini secondo ma Binder si mette davanti con 1:47.958 e butta fuori Bastianini. Quartararo fuori in sesta posizione, Bezzecchi chiude terzo

11:05 Di Giannantonio sale in terza posizione

11:02 Ultimi minuti a disposizione per agguantare le prime due posizioni valide per l’accesso in Q2

10:58 Bezzecchi sale terzo, Miller fa il miglior tempo in 1:48.649

10:56 Quartararo terzo, Binder sale in seconda posizione

10:55 TOP 10: Acosta, Miller, Di Giannantonio, Binder, Quartararo, A.Fernandez, Bastianini, Marini, Rins e Mir

10:54 Quartararo primo in 1:49.853 ma Acosta fa 1:48.679

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 FP2 concluse con il miglior tempo di M.Marquez davanti a Jorge Martin e Jack Miller

So far this weekend… 👇 David Alonso has topped every #Moto3 session ✅

Alonso Lopez has topped every #Moto2 session ✅

Marc Marquez has topped every #MotoGP session ✅#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/K7wdFzT8KO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 31, 2024

Diretta MotoGP Aragon – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Alcaniz per le qualifiche del Gran Premio di Aragòn. A partire dalle 10:50, inizieremo la diretta del Q1, dal quale dovranno necessariamente passare per assicurarsi i primi due posti validi per l’accesso in Q2, tra gli altri: i piloti del team Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Fabio Quartararo e Pedro Acosta.

Ieri, ottima prova per la Honda con il pilota del team LCR, Johann Zarco che si è aggiudicato l’ingresso in Q2, mentre Marc Marquez ha registrato il nuovo record della pista in 1:45.801. Il leader della classifica, Pecco Bagnaia invece è alla ricerca del riscatto dopo un venerdì in salita.

Ma ora è tempo di far parlare la pista! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race in programma oggi alle 15:00.

DIRETTA QUALIFICHE MOTOGP ARAGON DALLE 10:50