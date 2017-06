MotoGP – GP Olanda Assen: Le qualifiche in diretta (live e foto)

di Gianluca Rizzo

Decimo tempo per Sam Lowes, seguito da Maverick Vinales e Dani Pedrosa

Ottavo tempo per Cal Crutchlow, mentre Andrea Dovizioso apre la terza fila.

Quinto tempo per Scott Redding, seguito da Jonas Folger e Alvaro Bautista.

Prima pole in carriera per Johann Zarco. Alle spalle del francese Marc Marquez, seguito da Danilo Petrucci e Valentino Rossi che apre la seconda fila.

Incredibile Zarco che si prende la pole

Difficoltà per Vinales che non va oltre l’ottava posizione

Pole provvisoria di Petrucci

Un minuto al termine, è ancora tutto aperto

Problema per la moto di Lowes, che si ferma a bordo pista dopo aver alzano un nuvolone bianco

Petrucci migliora ma non riesce a fare meglio del terzo tempo, rallentato dal traffico

Rossi perde nell’ultimo settore, e chiude secondo

Pole provvisoria di Marquez, ma sta migliorando Rossi

Caduta per Redding, pilota ok

Migliora Rossi che si prende provvisoriamente la seconda casella

Sette minuti al termine, Petrucci inarrestabile, migliora ancora portando il vantaggio su Marquez a oltre mezzo secondo

Caduta per Dovizioso, pilota ok

Continua la cavalcata di Petrux che abbassa ancora il tempo

Migliora Marquez ma non va oltre la seconda posizione

Pole provvisoria per Petrucci che scalza Rossi

Dopo il primo passaggio Marquez Sesto e Vinales ottavo

Attualmente Rossi è al comando, seguito da Lowes e Bautista

Primo passaggio per tutti, tempi ancora alti rispetto alla Q1

Tutti i piloti subito in pista, l’asfalto è ancora molto bagnato, ma non sembra stia piovendo

Semaforo verde parte la Q2

Alex Rins partirà dalla 17esima casella, seguito da Karel Abraham e Pol Espargarò. Hector Barberà precede Jorge Lorenzo in 21esima posizione, poi Bradley Smith e Tito Rabat

Jack Miller partirà dalla 13esima casella, seguito da Loris Baz e Aleix Espargarò. Sedicesima casella per Andrea Iannone, penalizzato di tre posizioni per aver ecceduto i limiti del circuito

Fuori dalla Q2 Jorge Lorenzo che domani partirà dalla 22esima casella

Redding e Lowes accedono alla Q2, strepitosa prestazione dell’inglese dell’Aprilia

Baz sbaglia e non riesce a migliorare

Al momento Redding e Lowes davanti, ma Baz sta migliorando

Bandiera a scacchi

Migliora Iannone, ma non va oltre la quinta posizione

2 minuti dalla fine, volano caschi rossi, Lowes e Baz si piazzano al comando, ma Redding risponde subito mettendosi al comando e togliendo Baz dai primi 2

A 3 minuti dalla fine ancora Miller e Redding in prima e seconda posizione

Lorenzo sembra in difficoltà, sta migliorando, ma non abbastanza velocemente come gli altri

Arriva subito la risposta di Redding , e immediatamente anche di Miller che si mettono in prima e seconda posizione

Baz ritocca ulteriormente e a 5 minuti dalla fine si prende la prima posizione.

Tempo interessante di Redding, che scalza Lowes dalla vetta con il tempo di 1:47.975

Lowes non ci sta e porta la sua Aprilia nuovamente in testa

Non dura tanto la prima posizione di Lowes, arriva Miller che abbassa ulteriormente il limite.

Sam Lowes sorprende tutti e si piazza al comando , danti a Baz

Miller e Baz si mettono al comando, le condizioni della pista cambiano molto velocemente, e i piloti si adattano sempre meglio

Dopo il primo passaggio la migliore prestazione è di Barberà, seguito da Iannone a un secondo

Primi giri lanciati per Lorenzo, Barberà e Rabat. La pista è molto bagnata e i tempi sono ancora altissimi.

Tutti i piloti scendono subito in pista

Bandiera verde

Sul circuito di Assen continua piovere. La quarta sessione di libere iniziata sotto il sole è stata rovinata dalla pioggia

La pioggia caduta nella mattina ha impedito ai piloti di migliorare le prestazioni ottenute ieri. Dovranno passare dalla Q1: Karel Abraham, Jack Miller, Aleix Espargarò, Jorge Lorenzo, Scott Redding, Loriz Baz, Andrea Iannone, Hector Barberà, Alex Rins, Sam Lowes, Tito Rabat, Pol Espargarò e Bradley Smith.

La classifica è comandata da Maverick Vinales, reduce dalla pessima prestazione della Catalogna. Alle spalle dello spagnolo, Andrea Dovizioso, staccato di soli 7 punti. Marc Marquez e Dani Pedrosa inseguono, staccati di 23 e 27 punti, mentre Valentino Rossi è quarto.

