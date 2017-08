MotoGP – GP Gran Bretagna Silverstone: Le qualifiche in diretta (live e foto)

di Gianluca Rizzo

In seconda fila: Vinales, Lorenzo e Dovizioso

Marquez partirà dalla pole seguito da Valentino Rossi e Cal Crutchlow

Bandiera a scacchi nessuno riuscirà a migliorare il tempo di Marquez

Pole provvisoria di Marquez, Rossi ha perso tutto il vantaggio nell’ultimo settore

Rossi al secondo settore ha 4 decimi di vantaggio

Continua a migliorare Marquez, ma anche Crutchlow Dovizioso e Rossi fanno segnare caschi rossi

Caduta per Pol Espargarò, pilota ok

Tornano tutti in pista

Attualmente, quando mancano 8 minuti, la classifica dice: Marquez, Vinales, Crutchlow, Folger, Pedrosa, Zarco, Lorenzo, Rossi, Espargarò, Dovizioso

Fine del primo tentativo per tutti

Vinales chiude secondo a tre decimi da Marquez, Pedrosa ritorna dalla retrovie e segna il quinto tempo

Marquez continua a spingere, ma arriva lungo a 2 curve dalla fine. Nel frattempo migliorano Folger e Vinales

Alle spalle dello spagnolo: Crutchlow, Vinales, Lorenzo Rossi, Folger, Espargarò, Zarco Dovizioso, Pedrosa

Primo giro incredibile di Marc Marquez che scende subito sul 2:00.106, ritoccando la sua vecchia best pole

Tutti i piloti subito in pista. Il tracciato di Silverstone è molto lungo, i piloti potranno fare solo 2 run

Semaforo verde inizia la Q2 🚦🚦

Pochi minuti al via delle Q2 che assegneranno la pole del Gran Premio di Gran Bretagna

Domani Rins partirà dalla tredicesima casella, seguito da: Bautista, Iannone, Barberà, Miller, Petrucci, Smith, Abraham, Baz, Rabat, Lowes

Passano il turno Pedrosa e Folger

Il penultimo settore taglia fuori i 2 spagnoli

Per il momento passano il turno Pedrosa e Folger, ma Bautista e Barberà sta migliorando

Bandiera a scacchi ultimo tentativo per molti

Iannone chiude con il quarto tempo

Pedrosa si prende il primo tempo

Ottimo secondo settore di Pedrosa, ma Iannone sta volando

Per ora Bautista ha il miglior tempo nel primo settore

E’ il momento di tutti gli altri

Chiude con il quinto tempo

Anche il terzo settore è “arancione, 3 decimi di distacco

Perde qualcosa nel secondo settore, potrebbe non bastare per passare il turno

Casco rosso al primo settore per Petrux

Ultimi 4 minuti di fuoco, in pista tutti i piloti

Torna in pista Danilo Petrucci quando mancano 5 minuti alla fine del turno

Folger e Pedrosa scalzano le Suzuki

Tempo incredibile per Rins, alle sue spalle Iannone. Per ora sono loro 2 i candidati a passare il turno

Nel frattempo Baz è primo, ma stanno arrivando Rins e Iannone con caschi rossi

Caduta per Danilo Petrucci, pilota ok

Grandi difficoltà per Dani Pedrosa durante tutte le libere, e anche in questo momento non riesce a spingere

Il primo che taglierà il traguardo sarà Loris Baz, seguito da Pedrosa e Lowes

Subito in pista tutti i piloti

Bandiera verde parte la Q1

Terminata poco fa l’ultima sessione di libere. Qui potrete ritrovare il report

Rimanete sintonizzati, domenica sul circuito di Silverstone è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima gara del Motomondiale 2017, che potrete seguire Live da questo sito.

Dalle ore 15:10 di sabato 26 Agosto live delle qualifiche, che mettono in “palio” la pole position e domenica 27 Agosto collegamento dalle ore 16.00 e dalle ore 16:30 la gara.

Le FP3 disputate questa mattina, hanno decretato i piloti che andranno direttamente in Q2: Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Johann Zarco, Pol Espargarò, Andrea Dovizioso e Scott Redding.

Saranno costretti tra gli altri a disputare le Q1 tra gli altri Andrea Iannone, Dani Pedrosa e Danilo Petrucci.

La classifica iridata è comandata da Marc Marquez, seguito da Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Dani Pedrosa.

