MotoGP – GP Gran Bretagna Silverstone: La Gara in diretta

Quarto Crutchlow, poi : Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins e Bautista

Andrea Dovizioso vince davanti a Maverick Vinales e Valentino Rossi

Vinales tenta l’attacco su Dovizioso

Rossi non molla e si lancia sulla ruota di Vinales, tenterà a breve l’ultimo assalto

ULTIMO GIRO: Dovizioso, Vinales, Rossi, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Bautista

2 giri alla fine: Dovizioso, Vinales, Rossi, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Bautista

Caduta di Iannone che con la moto prende in pieno Danilo Petrucci. Entrambi i piloti ok

Anche Vinales passa Rossi

DesmoDovi cerca l’allungo

Dovizioso passa Rossi e si mette al comando

Ormani Rossi e Doviziso, sono una cosa sola, insieme a Vinales

3 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

4 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

3 decimi tra Rossi e Vinales, stessa distanza per Vinales dalla seconda posizione

5 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

6 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

Colpo di scena incredibile, con questa classifica, Dovi è al comando del mondiale

Rottura del motore, lo spagnolo si ferma

Fumata sulla moto di Marquez

Dovizioso e Marquez in questo momento girano 2 decimi meglio rispetto a Rossi

7 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Marquez, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

5 decimi tra Dovizioso e Rossi, Marquez è in scia del forlivese. Perdono terreno Vinales e Crutchlow

8 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Marquez, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

La scelta della soft posteriore potrebbe essere la causa della perdita di prestazione dello spagnolo

Attacco di Marquez che passa Vinales

Crutchlow è tornato in scia di Marquez

Dovizioso ha passato Vinales e adesso è secondo

9 giri alla fine: Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

Lo spagnolo resiste ma guadagna terreno Rossi

Lotta con il coltello tra i denti tra Vinales e Dovizioso per il secondo posto

10 giri alla fine: Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

Sono 4 i decimi di vantaggio di Rossi su Vinales

Marquez passa Dovizioso, ma il forlivese non molla e restituisce il favore

Errore di Crutchlow che perde la scia di Marquez

11 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

Mezzo secondo di vantaggio di Rossi, dietro Crutchlow incalza Marquez

Scende leggermente il ritmo di Rossi, gli inseguitori iniziano a recuperare

12 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa, Zarco, Rins, Redding

Sette decimi tra Rossi e Vinales. Dietro al pilota spagnolo, incollati al codone: Dovizioso, Marquez e Crutchlow

13 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Il vantaggio di Rossi su Vinales è adesso a 6 decimi

14 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

15 giri alla fine: Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Dovi rompe gli indugi e passa Marquez, portandosi in terza posizione

Nelle retrovie stanno tornando su Iannone, 11esimo, e Petrucci, 14esimo.

Perde terreno Lorenzo, che rimane lontano dal gruppo di inseguitori

Vinales fa segnare il giro veloce, guadagnando 2 decimi su Rossi, portandosi dietro tutto il gruppo

16 giri alla fine: Rossi, Vinales, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Le posizioni rimangono invariate, il vantaggio di Rossi oscilla tra il secondo e il secondo e 2

Al momento Rossi è l’unico a girare sotto i 2:02, facendo segnare il giro veloce

17 giri alla fine: Rossi, Vinales, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Dovi passa Crutchlow e si mette in scia di Marquez

Davanti Rossi approfitta della bagarre per allungare

Arriva subito l’attacco del pilota Yamaha che si porta in seconda posizione

Il pilota Honda è incalzato da Vinales

Davanti Rossi ha 4 decimi su Marquez

Lungo di Crutchlow, ne approfitta Dovizioso ma non riesce a passare

GIRO 1: Rossi, Marquez, Vinales, Crutchlow, Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa

Nel frattempo Rossi sta cercando di prendere margine su Marquez

Arriva anche Vinales che si porta alle spalle di Marquez

Alle loro spalle Crutchlow, Lorenzo e Dovizioso

Ottima partenza per Rossi che si porta al comando, seguito da Marquez

Si spengono i semafori: viaaaa

Tutti i piloti stanno prendendo posizione in griglia

La scelta delle gomme di tutti i piloti

La temperatura dell’asfalto è attualmente di 41°, la più alta del week end

Semaforo spento, parte il giro di ricognizione

Tutti i piloti sono pronti, il via è tra 5 min

The front row are ready… are you? #MotoGP #BritishGP 🏁🇬🇧 pic.twitter.com/4N4w5YG1nS

— Silverstone (@SilverstoneUK) 27 agosto 2017