MotoGP – GP Catalunya Barcellona: La gara in diretta (live e foto)

Secondo successo consecutivo per Dovizioso, prima volta in carriera

Lorenzo quarto, Zarco 5, Folger 6, Bautista 7, Rossi 8, Barbera 9, Vinales 10

Andea Dovizioso conquista il Gran premio di Catalogna, secondo Marquez. Completa il podio Pedrosa

ultimo giro

Caduta di Petrucci mentre occupava la quinta posizione. pilota ok

3 giri alla fine : il vantaggio di dovi su Marquez è oltre il secondo e mezzo

Sorpasso agevole per il maiorchino che si prende la 4 posizione

Lorenzo in strepitosa rimonta, adesso è a caccia della quarta posizione di Petrux

Dietro: Rossi nono, Vinales 11esimo

Lorenzo passa Zarco e guadagna la sesta posizione

Dovizioso guadagna un secondo a Marquez con un giro velocissimo

Il ternano passa il pilota Tech3 dietro a loro Lorenzo passa Bautista e sale settimo

Davanti Marquez recupera un decimo su Dovi, mentre dietro Petrux è a caccia di Folger

Dietro lotta per la sesta posizione tra: Zarco,Bautista e Lorenzo

Marquez passa Pedrosa, ma Dovi adesso è a 7 decimi

A 9 giri dalla fine Dovi è al comando e tenta l’allungo, dietro Pedrosa e Marquez

Dovi ha passato Pedrosa

Dietro crollo totale delle gomme di Rossi, mentre Vinales è 12esimo

Continua la gestione di Dovi, che pur avendo la possibilità,non passa Pedrosa

Rossi perde tre decimi da Lorenzo, l’attacco per laottava posizione non è arrivato

Caduta per Miller, pilota ok

Continuano i guai per vinales che naviga nelle retrovie, in 13esimoa posizone

13 giri alla fine: le posizoni in testa rimangono invarite, nessuno vuole passare e strapazzare le gomme

14 giri alla fine: comincia il calo delle gomme importante per tutti

15 giri alla fine: Zarco passa Lorenzo e adesso anche Rossi si prepara

16 giri alla fine i primi quatro rimangono vicinissimi

17 giri alla fine, classifica: Pedrosa, Dovi, Marquez, Folger,Petrux, Bautista, Zarco, Rossi

Vinales ancora 14esimo

Rottura per Aleix Espargaro

Lotta serrata tra Dovi e Marquez con il forlivese al momento secondo

In testa alla gara Dani Pedrosa

Dietro a Lorenzo adesso Bautista e Rossi, che gira con i tempi dei primi

Anche Folger su Lorenzo, e subito anche Petrucci

Difficolta per Lorenzo che viene passato anche da Pedrosa e Dovi

Marquez passa Lorenzo

Davanti Marquez riprende lorenzo, e insieme Pedrosa Dovi e Folger staccano gli inseguitori

Rossi si porta in scia a Zarco, inizia a trovare confidenza con la moto

Intanto il ternano sinporta in sesta posizione, mentr Dovi cerca di prendere Pedrosa

Sotto investigazione il contatto tra Petrucci e Marquez al via

Attacco di Rossi che recupera due posizioni

Vinales molto attardato al momento 15 esimo

Dopo 2 giri Dovizioso è quarto, petrucci nono, Rossi 13

Lorenzo tenta già la fuga ma dietro Marquez non molla

Recupero incredibile di Petrucci che adesso é 8 dopomla brutta partenza

Rossi dopo il primo giro e 12esimo

Dietro Marquez passa Pedrosa e si mette secondo

Lorenzo si prende la testa della corsa

Petrucci al via colpisce Marquez che riesce a rimanere in terza posizione

Parte bene Pedrosa, male Lorenzo

Tutto pronto

Sarà una gara lunghissima che verrà vinta da chi riuscirà a gestire al meglio le gomme

Si spengono i semafori perte il giro di warm up

Tutte le ducati in pista gomme dure sia all’anteriore che al posteriore

5 min al via 33 gradi l’aria 53 gradi l’asfalto

Andrea Iannone festeggia il Gp 200 partendo dalla dodicesima casella

Petrucci: “Sinceramente non so cosa aspettarmi. Tra tutti abbiamo fatto scelte diverse sulle gomme, non so chi abbia fatto quella giusta. Farà molto caldo, anche il fisico ne risentirà”.

Dovizioso: “Fa veramente caldo! Tutte le strategie che abbiamo fatto conteranno poco, dovremo stare attenti al degrado delle gomme”

Honda puntano sulla dura davanti

Tutte le Yamaha su medie

10 minuti allo spegnimento dei semafori, tutti i piloti in moto

Danilo Petrucci in azione a Barcellona

Jorge Lorenzo in azione a Barcellona

Rimanete sintonizzati, domenica sul circuito Montmelò di Barcellona è in programma il Gran Premio di Catalunya, settima gara del Motomondiale 2017, la quarta in Europa, che potrete seguire Live da questo sito.

Collegamento dalle dalle ore 13:35 di domenica 11 giugno e dalle 14:00 il live della gara. Dopo 6 gare in testa alla classifica c’è Maverick Vinales con 105 punti, contro i 79 di Andrea Dovizioso e i 75 di Valentino Rossi.

Ieri la pole position è andata a Dani Pedrosa, che ha avuto la meglio sul connazionale della Ducati Jorge Lorenzo e sul ternano del Pramac Racing Danilo Petrucci.

In seconda fila Marc Marquez, seguito da Aleix Espargaro ed Hector Barbera. Apre la terza fila Andrea Dovizioso, davanti a Jonas Folger e Maverick Vinales. Valentino Rossi scatterà dalla quinta fila.

Clicca qui per vedere i tempi delle Q2.

