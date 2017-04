MotoGP – GP Argentina: Le qualifiche in diretta (live e foto)

di Alessio Brunori

Per Marquez si tratta della 38esima pole in MotoGP, la #66 in carriera.

Qualifiche terminate, la pole position va a Marc Marquez, in prima fila con il campione in carica la sorpresa Karel Abraham e Cal Crutchlow.

Seconda fila per Petrucci, Pedrosa e Vinales. Terza fila per Rossi, Aleix Espargarò e Loris Baz. Quarta fila per Bautista, Folger e Iannone.

Crutchlow si porta in terza posizione, per Rossi ultimo tentativo, al momento è settimo.

Ultimi minuti, fasi cruciali delle qualifiche, aumenta la pioggia, Marquez è in testa davanti ad un grande Abraham e a Petrucci.

Va forte Pedrosa che si prende la seconda posizione mentre Petrucci è terzo.

Cinque minuti al termine, Rossi e Marquez ripartono dai box entrambi con pneumatici rain.

Vinales si porta in terza posizione, ma viene passato da Crutchlow. Prima fila virtuale Marquez, Baz e Crutchlow.

Bagarre tra Marquez e Rossi, con lo spagnolo che si porta in testa davanti a Baz, Pedrosa, Crutchlow, Vinales e Petrucci. Rossi è ottavo.

Ai box si preparano le moto con pneumatici slick.

Pedrosa si porta in testa davanti a Petrucci, Rossi e Baz.

La pioggia è diminuita d’intensità e la pista potrebbe asciugarsi. Sarà una qualifica thriller.

Chi si aggiudicherà la pole? Ricordiamo che è la prima qualifica dell’anno dopo la cancellazione per maltempo di quelle del Qatar.

¡A por la pole!

Comienzan los 15 mins de #Q2 en el #ArgentinaGP.#MM93 y #DP26 en pista y con la primera línea como objetivo 💪💪#MotoGP pic.twitter.com/plWorP8vcC — Box_Repsol (@box_repsol) 8 aprile 2017

Piloti in pista, Rossi è il primo ad uscire, ancora “caldo” dalle Q1 vissute in “bilico” tra il dentro e il fuori.

Q2 – Cinque minuti al via della fase finale della qualifiche che decideranno lo schieramento di partenza del Gran Premio d’Argentina.

Palo para Ducati. Dovizioso y Lorenzo, fuera de la #Q2. Pasan Pedrosa y Rossi. #ArgentinaGP pic.twitter.com/LfD6KbruUm — Movistar MotoGP (@movistar_motogp) 8 aprile 2017

Grande gioia per Valentino Rossi, che potrà giocarsi la pole nelle Q2 che inizieranno tra pochi minuti.

E’ Pedrosa ad aggiudicarsi il miglio tempo, lo spagnolo beffa soprattutto Andrea Dovizioso, fuori dalle Q2, dove accedono Pedrosa e Rossi.

Giro velocissimo di Rossi, che si porta in testa!

Va forte Rossi, che “punta” il secondo tempo di Pedrosa. Cade intanto Sam Lowes, rider ok.

Pochi secondi al termine, va forte Pedrosa, che si porta in seconda posizione,

Difficoltà anche per Valentino Rossi, che però si porta in terza posizione.

In ritardo Jorge Lorenzo, lento al T2 ma veloce nel T3, il campione maiorchino chiude al momento quarto.

Fasi decisive delle Q2, Redding si porta in seconda posizione, due Ducati al comando.

Cinque minuti al termine, Valentino Rossi esce dai box, anche lui è pronto per il time-attack. Per il pesarese gomma media anteriore e soft posteriore.

Anche Dovizioso cambia le gomme, saranno minuti decisivi in ottica Q2.

Sei minuti al termine, Lorenzo ai box, cambio gomme e dischi in acciaio.

Miglior tempo di Dovizioso, 1’49.488. Per ora sarebbero il forlivese e Zarco a passare alle Q2.

Zarco si porta in testa con 1’50.269, seguono Miller, Lorenzo, Rossi e Pedrosa.

Aumenta la pioggia, sia Dovizioso che Rossi sono in ritardo agli intermedi, mentre va forte Miller, che passa in testa con il crono di 1’50.319.

Esce dai box anche Valentino Rossi, mentre Lorenzo si lancia per il giro veloce. Il maiorchino della Ducati fa segnare 1’50.591.

Iniziano le Q1, piloti in pista con pneumatici rain, i primi due accederanno alle Q2 dove ci si giocherà la pole del Gran Premio d’Argentina.

Q1 – La pioggia iniziata a cadere a 16 minuti minuti dalla fine delle FP3 ha fatto si che molti big siano stati esclusi dall’accesso diretto alle Q2, tra questi Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

Sarà quindi una Q1 aggueritissima, con ben 22 “titoli” in pista (9 Rossi, 5 Lorenzo, 3 Pedrosa, 2 Zarco, 1 a testa per Dovizioso, Rabat e Pol Espargarò), non perdetevi il live delle qualifiche.

Rimanete sintonizzati, domenica sul circuito di Termas di Rio Hondo è in programma il Gran Premio d’Argentina, seconda gara del motomondiale 2017, che potrete seguire Live da questo sito.

Dalle ore 19:10 di sabato 8 aprile live delle qualifiche, che mettono in “palio” la pole position e domenica 9 aprile dalle ore 21:00 la gara.

8th aprile, 2017

Tag:Live, Live Gp Argentina, Live MotoGP, Live MotoGP 2017, Live MotoGP GP Termas de Rio Hondo, MotoGP, Termas de Río Hondo