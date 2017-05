MotoGP – GP Francia Le Mans: La gara in diretta (live e foto)

di Alessio Brunori

Giro veloce di Rossi, 1:32.537!

23° giro – Vinales, Rossi, Zarco, Pedrosa, Crutchlow, Dovizioso, Lorenzo, Miller, Aleix Espargarò e Folger. Andrea Iannone è undicesimo.

Attacca Rossi che passa Zarco alla prima curva dopo il traguardo.

22° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Pedrosa, Crutchlow, Dovizioso, Lorenzo, Miller, Aleix Espargarò e Folger. Andrea Iannone è undicesimo.

Vinales tenta l’allungo, per Rossi è il momento di attaccare Zarco per non far scappare il team-mate.

21° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Pedrosa, Crutchlow, Dovizioso, Lorenzo, Miller, Aleix Espargarò e Folger. Andrea Iannone è undicesimo.

Crutchlow attacca Dovizioso, ma il pilota della Ducati resiste. Insiste però il britannico che attacca ancora, questa volta con successo.

20° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller, Aleix Espargarò e Folger. Andrea Iannone è undicesimo.

19° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller, Aleix Espargarò e Folger. Andrea Iannone è undicesimo.

Si ritira Danilo Petrucci, mentre a Rissi viene segnalata la caduta di Marquez.

18° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller Aleix Espargarò, Petrucci e Folger. Andrea Iannone è dodicesimo.

Caduta per Marc Marquez! Lo spagnolo ha perso l’anteriore della sua Honda. Rider ok. Brutto colpo per il campionato dello spagnolo.

17° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller e Petrucci. Andrea Iannone è quattordicesimo.

Zarco non molla Vinales, con Rossi attaccato al francese e Marquez un pò più staccato.

16° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller e Petrucci. Andrea Iannone è quattordicesimo.

Petrucci davanti a Miller, il ternano del Pramac Racing è nono.

15° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller e Petrucci. Andrea Iannone è quattordicesimo.

Tre Yamaha al comando, seguite dalla Honda di Marquez e Pedrosa e dalla Ducati di Dovizioso.

Giri veloce per Rossi, poi abbassato da Pedrosa. Siamo esattamente a metà gara.

14° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller e Petrucci. Andrea Iannone è quattordicesimo.

13° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Miller e Petrucci. Andrea Iannone è quattordicesimo.

Vinales e Zarco sembrano allungare su Rossi e Marquez, mentre Lorenzo è ottavo dopo aver passato Miller.

1:32.872 giro veloce di Maverick Vinales.

12° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Miller, Lorenzo e Petrucci. Gara opaca di Andrea Iannone, quindicesimo.

11° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Miller, Lorenzo e Petrucci. Gara opaca di Andrea Iannone, sedicesimo.

Pedrosa si porta in quinta posizione, davanti a Dovizioso che a sua volta ha passato Crutchlow.

1:32.953 giro veloce di Marc Marquez, ormai attaccato a Rossi.

10° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Crutchlow, Pedrosa, Dovizioso, Miller, Lorenzo e Petrucci.

Pedrosa passa Dovizioso.

Rossi si avvicina a Zarco, il pesarese sta per sferrare l’attacco al francese.

9° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Miller, Lorenzo e Petrucci.

Giro veloce di Dovizioso, sesto e vicino a Crutchlow.

8° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Miller, Lorenzo e Petrucci.

Giro veloce di Vinales (1:32.982), che prova l’allungo.

7° giro – Vinales, Zarco, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Miller, Lorenzo e Petrucci.

Problema tecnico per Scott Redding.

Attacco di Vinales a Zarco, lo spagnolo si prende la prima posizione.

6° giro – Zarco, Vinales, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Miller, Lorenzo e Petrucci.

Vinales e Rossi si avvicinano a Zarco e Marc Marquez fa segnare il giro veloce, 1:33.102.

5° giro – Zarco, Vinales, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Miller, Lorenzo e Petrucci.

4° giro – Zarco, Vinales, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Miller, Lorenzo e Petrucci. La KTM di Pol Espargarò è dodicesima.

Ritiro per Hector Barberà.

1:33.104, giro veloce di Johann Zarco.

3° giro – Zarco, Vinales, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Miller, Lorenzo e Petrucci.

1:33.543, giro veloce di Maverick Vinales.

2° giro – Zarco, Vinales, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Miller, Pol Espargarò e Petrucci. Lorenzo è dodicesimo.

1° giro – Zarco, Vinales, Rossi, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Redding, Miller, Pol Espargarò e Petrucci. Lorenzo è tredicesimo.

Zarco si porta al comando. Caduta per Alvaro Bautista, mentre Rossi passa Marquez.

Tutto pronto, piloti schierati, si spengono i semafori, si alza il rombo dei motori, via! Il più veloce allo start è Vinales, Zarco, Marquez e Rossi.

I piloti partono per il giro di ricognizione, siamo vicini alla partenza della quinta gara della stagione, ricordiamo che la prima fila è tutta Yamaha con Maverick Vinales, Valentino Rossi e il rookie Johann Zarco.

Vinales parte in pole sulla pista dove nel 2011 nella classe 125cc ottenne il suo primo successo nel Motomondiale e nel 2016 il primo podio in MotoGP in sella alla Suzuki.

Cinque minuti al via, sale la concentrazione, i piloti a breve saranno soli con le loro moto, sta per iniziare il Gran Premio di Francia.

La gara è di 28 giri per 117.18 km. 38° sull’asfalto, la temperatura più alta del fine settimana. La scelta delle gomme sarà cruciale, Zarco sembra orientato sulla mescola morbida.

La griglia di partenza è foltissima, i piloti sono in sella alle loro moto senza casco e alla ricerca della massima concentrazione.

La griglia di partenza

Pole para Maverick Viñales en el pleno de Yamaha en primera fila. PARRILLA COMPLETA #FrenchGP pic.twitter.com/ysWxJSS2FI — Motociclismo España (@motociclismo_es) 20 maggio 2017

Sulla stessa fila di Lorenzo c’è anche Andrea Iannone, rider Suzuki.

I piloti sono sulla griglia di partenza, Jorge Lorenzo discute con i propri tecnici. Ricordiamo che il maiorchino partirà dalla sesta fila.

Splende il sole sul circuito di Le Mans, 20.5° nell’aria, i piloti sono ancora all’interno dei loro box.

This is the 1st all @yamaharacingcom front row since the opening race of 2008 at Qatar when Lorenzo was on pole from Toseland and Edwards. pic.twitter.com/hGUt0cDNGY — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) 21 maggio 2017

GP Francia MotoGP – Manca meno di mezz’ora alla gara, i piloti sono ancora all’interno dei loro box.

Casey Stoner, due volte iridato della MotoGP e tester Ducati

Rimanete sintonizzati, domenica sul circuito di Le Mans è in programma il Gran Premio di Francia, quinta gara del motomondiale 2017, la seconda in Europa, che potrete seguire Live da questo sito.

Collegamento dalle dalle ore 13:35 di domenica 21 maggio e dalle 14:00 il live della gara. Dopo quattro gare in testa alla classifica c’è Valentino Rossi, che pur non avendo mai vinto, ha 62 punti in classifica contro i 60 del suo team-mate Maverick Vinales e i 58 di Marc Marquez.

Ieri la pole position è andata a Maverick Vinales, che ha avuto la meglio sul suo team-mate Valentino Rossi e sul compagno di marca e idolo di casa Johann Zarco. Seconda fila per Crutchlow, Marquez e Dovizioso. Terza fila per Redding, per l’esordiente KTM di Pol Espargarò e per la Ducati di Karel Abraham. Quarta fila per Smith, Miller e Baz.

